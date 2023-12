Cosa prevede il Circuito di Cremona per il debutto della Superbike

Il Circuito di Cremona è un progetto straordinario. Finora vi si sono svolte giornate in pista e nemmeno la serie italiana vi ha organizzato un weekend di gara. Ciò ha reso ancora più sorprendente il fatto che Dorna abbia firmato un contratto quinquennale con il circuito del nord Italia per ospitare il Campionato mondiale Superbike a partire dal 2024. Il debutto è previsto dal 20 al 22 settembre.

Fino ad allora, devono ancora essere eseguiti alcuni lavori per ottenere il grado B di omologazione FIM richiesto. Una misura importante è la costruzione di tribune aggiuntive. "Inizialmente avevamo previsto questo progetto per il 2026 o il 2027, ma ora lo abbiamo anticipato al 2024", ha rivelato l'amministratore delegato Alessandro Canevarolo. "Ci sarà una tribuna alle curve 1 e 2 e un'altra alle curve da 4 a 6, e ci sarà una nuova tribuna all'uscita della curva 13, dove si trova anche l'uscita dalla pista verso la corsia dei box. L'investimento complessivo ammonta a otto-nove milioni di euro".

Un punto di critica da parte della FIM è il settore finale molto stretto. "Le modifiche più significative al layout saranno apportate alle curve da 11 a 13, che saranno rese significativamente più veloci", ha spiegato il direttore di pista. "Le curve 11 e 12 saranno più veloci di circa 20 km/h, mentre la curva 13 sarà ancora più veloce di circa 7 km/h. Grazie a questa misura, i piloti potranno percorrere le curve 11 e 12 in terza marcia anziché in seconda, e la curva 13 in seconda marcia anziché in prima. Questo risultato è stato ottenuto modificando i raggi e la pendenza. La lunghezza della pista passerà da 3704 a 3768 metri".

L'Autodromo di Cremona si trova nel triangolo formato dalle città di Mantova, Parma e Cremona, che distano ciascuna circa 30 minuti di auto; da Milano il circuito è raggiungibile in poco più di un'ora. "Ci aspettiamo 50-60.000 spettatori durante il fine settimana. Sicuramente ci saranno meno visitatori il venerdì e siamo limitati a 25.000 il sabato e la domenica. I parcheggi saranno numerosi e gratuiti", ha promesso Canevarolo.

A proposito: la vendita dei biglietti per le tribune esistenti è già iniziata!