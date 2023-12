O que o Circuito de Cremona está a planear para a estreia das Superbike

A inclusão de Cremona no calendário do Campeonato do Mundo de Superbike de 2024 foi uma surpresa. Mas os preparativos estão a decorrer, a venda de bilhetes já começou e são esperados até 60.000 convidados.

por Kay Hettich - Automatic translation from German

O Circuito de Cremona é um projeto espantoso. Até agora, só lá se realizaram track days e nem sequer a série italiana organizou um fim de semana de corrida. Por isso, foi ainda mais surpreendente quando a Dorna assinou um contrato de cinco anos com o circuito no norte de Itália para acolher o Campeonato do Mundo de Superbike a partir de 2024. A estreia está marcada para 20 a 22 de setembro.

Até lá, algumas obras ainda precisam de ser realizadas para obter o grau B de homologação da FIM. Uma medida extensiva é a construção de bancadas adicionais. "Inicialmente, tínhamos planeado este projeto para 2026 ou 2027, mas agora antecipámo-lo para 2024", revelou o Diretor-Geral Alessandro Canevarolo. "Haverá uma bancada nas curvas 1 e 2 e outra nas curvas 4 a 6, e haverá uma nova bancada à saída da curva 13, onde também se situa a saída da pista para as boxes. O investimento total ascende a oito a nove milhões de euros".

Um ponto de crítica da FIM é o sector final muito estreito. "As alterações mais significativas ao traçado serão feitas nas curvas 11 a 13, que serão significativamente mais rápidas", explicou o diretor da pista. "As curvas 11 e 12 serão cerca de 20 km/h mais rápidas, enquanto a curva 13 continuará a ser cerca de 7 km/h mais rápida. Como resultado desta medida, os condutores poderão passar nas curvas 11 e 12 em terceira velocidade em vez de segunda, e na curva 13 em segunda velocidade em vez de primeira. Isto é conseguido através da alteração dos raios e do declive. O comprimento da pista aumentará de 3704 para 3768 metros".

O Circuito de Cremona está localizado no triângulo formado pelas cidades de Mantova, Parma e Cremona, cada uma a cerca de 30 minutos de carro; de Milão até ao circuito é pouco mais de uma hora. "Esperamos 50-60.000 espectadores durante o fim de semana. Haverá certamente menos visitantes na sexta-feira e estamos limitados a 25.000 no sábado e no domingo. Haverá muitos lugares de estacionamento e serão gratuitos", prometeu Canevarolo.

A propósito: a venda de bilhetes para as bancadas existentes já começou!