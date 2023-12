Benelli revient-il au championnat du monde de Superbike grâce à QJ ?

Benelli a été fondée en 1911 par six frères à Rimini. La course automobile est profondément ancrée dans l'histoire de Benelli. Dans le championnat du monde de motocyclisme, Dario Ambrosini a gagné en 1950 et Kel Carruthers en 1969 dans la catégorie 250. Après une longue pause, Benelli s'est lancé dans le championnat du monde de Superbike il y a un peu plus de 20 ans.

Avec son moteur trois cylindres, la Benelli Tornado 900 se distinguait agréablement de la masse, mais pas par ses résultats. En 2001, le pilote solitaire Peter Goddard n'est entré que trois fois dans les points en douze courses et n'a pas vu la ligne d'arrivée dans trois manches. Avec seulement sept points, sa première saison fut un échec. Lors de sa deuxième tentative, Goddard a certes manqué le coup d'envoi à Valence, mais sinon, toute la saison 2002 a été disputée. En 17 courses de Superbike, l'Australien a marqué neuf points. Son meilleur résultat a été une onzième place à Assen.

Par la suite, Benelli s'est retiré du championnat du monde proche de la série et n'est jamais revenu.

Mais depuis 2005, Benelli appartient au fabricant de deux-roues et de moteurs Qianjiang, mieux connu sous le nom de QJ Motor. Sous la férule des Chinois, la gamme a beaucoup évolué et est dominée par des modèles de petite cylindrée. Le seul modèle entièrement caréné et labellisé Benelli, le 302R, est propulsé par un moteur bicylindre de 300 cm3 de 28 kW.

À la surprise générale , QJ a fait son apparition dans la liste des participants au championnat du monde Supersport 2024 avec sa nouvelle GSR800. L'entreprise utilise manifestement la course automobile pour accroître sa notoriété ; le sponsoring de l'équipe Moto2 Gresini s'inscrit également dans cette optique. Dans l'esprit du public, ces deux séries sont toutefois nettement en retrait par rapport à un championnat du monde Superbike.

Lors de l'EICMA, QJ a toutefois présenté la SRK1000, une moto adaptée à la catégorie supérieure du championnat du monde proche de la série. Les emprunts à MV Agusta sont évidents : le monobras oscillant et le concept moteur sont connus de la F4. Les premières images ont toutefois montré la moto dans les couleurs typiques de Benelli !

Que ce soit sous les noms de marque QJ ou Benelli, tout porte à croire que le championnat du monde de Superbike s'enrichira d'un nouveau constructeur à moyen terme.