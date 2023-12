Benelli tornerà nel campionato mondiale Superbike grazie a QJ?

Benelli è stata fondata nel 1911 da sei fratelli a Rimini. Le corse sono profondamente radicate nella storia di Benelli. Dario Ambrosini ha vinto il Campionato del Mondo di Motociclismo nel 1950 e Kel Carruthers ha vinto la classe 250cc nel 1969. Dopo una lunga pausa, Benelli è entrata nel Campionato Mondiale Superbike ben 20 anni fa.

La Benelli Tornado 900 si distingueva dalla massa con il suo motore a tre cilindri, ma non in termini di risultati. Nel 2001, il pilota solitario Peter Goddard finì nei punti solo tre volte in dodici gare e non vide la bandiera a scacchi in tre di esse. Con soli sette punti, la sua stagione di debutto fu un flop. Al secondo tentativo, Goddard ha saltato la prima gara della stagione a Valencia, ma ha disputato l'intera stagione 2002. L'australiano ha ottenuto nove punti in 17 gare della Superbike. Il suo miglior risultato è stato un undicesimo posto ad Assen.

Benelli si è poi ritirata dal campionato mondiale di serie e non vi ha più fatto ritorno.

Dal 2005, tuttavia, Benelli è di proprietà del produttore di due ruote e motori Qianjiang, meglio conosciuto come QJ Motor. La gamma di prodotti è cambiata notevolmente sotto la rigidità cinese ed è ora dominata da modelli di piccolo volume. L'unico modello con carenatura completa ed etichetta Benelli, il 302R, è alimentato da un motore a due cilindri da 28 kW e 300 cc.

A sorpresa, QJ è apparsa nella lista dei partecipanti al Campionato Mondiale Supersport 2024 con la nuova GSR800. L'azienda sta chiaramente utilizzando le corse per aumentare il proprio profilo; la sponsorizzazione del team Gresini Moto2 si inserisce in questo contesto. In termini di percezione pubblica, tuttavia, queste due serie passano chiaramente in secondo piano rispetto al Campionato Mondiale Superbike.

All'EICMA, tuttavia, QJ ha presentato la SRK1000, una moto adatta alla massima categoria del quasi campionato mondiale. I prestiti da MV Agusta sono evidenti: il forcellone monobraccio e il concetto di motore sono familiari alla F4. Tuttavia, le prime immagini mostrano la moto nella tipica colorazione Benelli!

Che sia con il marchio QJ o Benelli, ci sono molti elementi che fanno pensare che il Campionato Mondiale Superbike sarà integrato da un altro costruttore nel medio termine.