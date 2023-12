A Benelli vai regressar ao Campeonato do Mundo de Superbike graças ao QJ?

A marca de motas Benelli teve uma breve e mal sucedida participação no Campeonato do Mundo de Superbike. Por isso, a entrada da QJ Motor no Campeonato do Mundo de Supersport de 2024 também trará a marca tradicional de volta à ribalta.

A Benelli foi fundada em 1911 por seis irmãos em Rimini. As corridas estão profundamente enraizadas na história da Benelli. Dario Ambrosini venceu o Campeonato do Mundo de Motociclismo em 1950 e Kel Carruthers venceu a classe de 250cc em 1969. Após um longo interregno, a Benelli entrou no Campeonato do Mundo de Superbike há 20 anos.

A Benelli Tornado 900 destacou-se da multidão com o seu motor de três cilindros, mas não em termos de resultados. Em 2001, o piloto solitário Peter Goddard só terminou nos pontos três vezes em doze corridas e não conseguiu ver a bandeira axadrezada em três delas. Com apenas sete pontos, a sua época de estreia foi um fracasso. Na sua segunda tentativa, Goddard falhou a abertura da época em Valência, mas de resto disputou toda a época de 2002. O australiano marcou nove pontos em 17 corridas de Superbike. O seu melhor resultado foi um décimo primeiro lugar em Assen.

A Benelli retirou-se então do campeonato do mundo de produção e nunca mais regressou.

No entanto, desde 2005, a Benelli é propriedade do fabricante de duas rodas e motores Qianjiang, mais conhecido como QJ Motor. A gama de produtos mudou consideravelmente sob a rigidez chinesa e é atualmente dominada por modelos de pequeno volume. O único modelo com carenagem completa e etiqueta Benelli, o 302R, é alimentado por um motor de dois cilindros de 28 kW e 300 cc.

Surpreendentemente, a QJ apareceu na lista de participantes no Campeonato do Mundo de Supersport de 2024 com a nova GSR800. A empresa está claramente a utilizar as corridas para aumentar o seu perfil; o seu patrocínio à equipa Gresini Moto2 enquadra-se neste contexto. No entanto, em termos de perceção pública, estas duas séries são claramente secundárias em relação ao Campeonato do Mundo de Superbike.

No entanto, na EICMA, a QJ apresentou a SRK1000, uma mota adequada para a categoria de topo do campeonato mundial de quase-série. Os empréstimos da MV Agusta são óbvios: o braço oscilante de um lado e o conceito de motor são familiares da F4. No entanto, as primeiras imagens mostram a mota com o esquema de cores típico da Benelli!

Seja sob as marcas QJ ou Benelli - há muito a sugerir que o Campeonato do Mundo de Superbike será complementado por outro fabricante a médio prazo.