Bimota a mené le championnat du monde de Superbike par le bout du nez

En automne 2012, l'agence espagnole Dorna a repris le championnat du monde de Superbike, les premières années ont été difficiles. En ces temps difficiles sur le plan économique, chaque constructeur et chaque équipe qui participaient à la catégorie supérieure étaient les bienvenus. En 2014, la catégorie EVO a été introduite pour les motos moins sophistiquées - c'était l'entrée dans un règlement plus proche de la série.

Bimota a tenté de profiter de l'occasion pour faire son entrée dans le championnat du monde Superbike avec la BB3. Bimota s'est allié pour cela à l'équipe belge Alstare de Francis Batta. En 1988, Davide Tardozzi a remporté à Donington Park la première course du championnat du monde de Superbike sur une Bimota. La même année, l'Italien a terminé troisième au championnat du monde et Bimota a été le deuxième meilleur constructeur derrière Honda !

Le promoteur Dorna a bien entendu déroulé le tapis rouge à Bimota. Les fans et les experts se sont en revanche frottés les yeux d'étonnement, car Bimota ne produisait auparavant qu'une centaine de motos par an. Un millier de modèles étaient alors nécessaires pour satisfaire aux exigences d'homologation du championnat du monde de Superbike !

De plus, Bimota avait un modèle d'entreprise bancal. Comme il n'y avait pas assez de fonds propres, les nouvelles motos étaient financées par la vente de motos déjà produites. Si les ventes stagnent, il n'y a pas d'argent pour payer les fournisseurs comme BMW (moteurs), la production s'arrête.

Le fabricant de petites séries de Rimini avait jusqu'au 13 août pour construire 125 motos. Ce projet a déjà échoué, sans parler de 1000 machines en deux ans. Ainsi, Bimota a été exclue du championnat à trois meetings de la fin de la saison.

Pourtant, les pilotes Ayrton Badovini et Christian Iddon ont obtenu de solides résultats dans la catégorie Evo. L'Italien a même assuré un top 10 final à Donington (course 2). Finalement, les pilotes ont été privés de tous les points obtenus au championnat du monde. Le partenaire du Racing, Alstare, a ensuite porté Bimota devant les tribunaux. Il s'agissait de réclamer des dommages et intérêts importants.

Dans les années 1970, Bimota s'était fait un nom en tant que fabricant de suspensions exclusives pour les moteurs de divers constructeurs. L'initiale du nom du fournisseur du moteur était reprise dans le nom du modèle. La première Bimota homologable fut la HB-1 avec moteur Honda en 1975. Par la suite, des moteurs de Kawasaki, Suzuki et Yamaha, puis plus tard de BMW et Ducati, ont également été montés.

Les petites séries étant excessivement chères, Bimota n'a jamais réussi à conquérir un grand marché. Après des faillites et des renaissances, les deux entrepreneurs italo-suisses Daniele Longoni et Marco Chiancianesi ont repris Bimota en 2013. Depuis 2019, Kawasaki détient une participation de 49,9 pour cent dans Bimota.