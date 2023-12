Come la Bimota ha condotto il campionato mondiale Superbike per un soffio

L'agenzia spagnola Dorna ha rilevato il campionato mondiale Superbike nell'autunno 2012 e i primi anni sono stati difficili. In tempi economicamente difficili, ogni costruttore e team che partecipava alla massima categoria era il benvenuto. Nel 2014 è stata introdotta la cosiddetta categoria EVO per le moto meno potenti: si trattava dell'introduzione di regolamenti più vicini alla produzione di serie.

Bimota ha cercato di sfruttare l'opportunità di entrare nel Campionato Mondiale Superbike con la BB3. Bimota si alleò con il team belga Alstare di Francis Batta. Nel 1988, Davide Tardozzi vinse la gara d'esordio del Campionato Mondiale Superbike a Donington Park in sella a una Bimota. Quell'anno l'italiano si classificò terzo nel Campionato del Mondo e Bimota divenne il secondo miglior costruttore dopo Honda!

Naturalmente, il promotore Dorna stese il tappeto rosso per Bimota. I fan e gli esperti si stropicciano gli occhi per lo stupore, perché in precedenza Bimota produceva solo circa 100 moto all'anno. All'epoca erano necessari mille esemplari di un modello per soddisfare i requisiti di omologazione per il Campionato Mondiale Superbike!

Inoltre, Bimota aveva un modello aziendale traballante. Poiché il capitale proprio era troppo scarso, le nuove moto venivano finanziate con la vendita di quelle già prodotte. Se le vendite si bloccavano, non c'erano soldi per pagare i fornitori come BMW (motori) e la produzione si fermava.

Il piccolo costruttore di serie di Rimini aveva tempo fino al 13 agosto per costruire 125 moto. Anche questo piano fallì, per non parlare delle 1000 moto in due anni. Di conseguenza, la Bimota fu esclusa dal campionato tre incontri prima della fine della stagione.

Tuttavia, i piloti Ayrton Badovini e Christian Iddon hanno ottenuto solidi risultati nella categoria Evo. L'italiano ha persino ottenuto un piazzamento nella top 10 a Donington (gara 2). Alla fine, i piloti sono stati privati di tutti i punti del campionato. Il partner Alstare ha poi portato Bimota in tribunale. Si trattava di richieste di risarcimento danni elevate.

Negli anni '70, Bimota si era fatta un nome come produttore di telai esclusivi per motori di vari produttori. La lettera iniziale del fornitore del motore veniva utilizzata nel nome del modello. La prima Bimota con motore Honda a essere omologata fu la HB-1 nel 1975. Successivamente vennero installati anche motori Kawasaki, Suzuki e Yamaha, e poi anche BMW e Ducati.

Bimota non fu mai in grado di sviluppare un grande mercato, in parte perché le piccole serie erano estremamente costose. Dopo fallimenti e rivitalizzazioni, i due imprenditori italo-svizzeri Daniele Longoni e Marco Chiancianesi hanno rilevato Bimota nel 2013. Dal 2019 Kawasaki detiene una partecipazione del 49,9% in Bimota.