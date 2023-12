Como a Bimota liderou o Campeonato do Mundo de Superbike pelo nariz

O ilustre nome da Bimota apareceu pela última vez no Campeonato do Mundo de Superbike em 2014. Muita louça foi esmagada e os resultados foram eliminados de todas as estatísticas.

A agência espanhola Dorna assumiu o Campeonato do Mundo de Superbike no outono de 2012, e os primeiros anos foram difíceis. Em tempos economicamente difíceis, todos os fabricantes e equipas que participavam na categoria de topo eram bem-vindos. Em 2014, foi introduzida a chamada categoria EVO para motas de menor potência - foi a introdução de regulamentos mais próximos da produção em série.

A Bimota tentou tirar partido da oportunidade de entrar no Campeonato do Mundo de Superbike com a BB3. A Bimota alia-se à equipa belga Alstare de Francis Batta. Em 1988, Davide Tardozzi vence a corrida de estreia do Campeonato do Mundo de Superbike em Donington Park com uma Bimota. O italiano terminou em terceiro lugar no Campeonato do Mundo desse ano e a Bimota tornou-se o segundo melhor construtor atrás da Honda!

Naturalmente, o promotor Dorna estendeu a passadeira vermelha para a Bimota. No entanto, tanto os fãs como os especialistas esfregaram os olhos de espanto, porque a Bimota só produzia cerca de 100 motas por ano. Na altura, eram necessárias mil de um modelo para cumprir os requisitos de homologação para o Campeonato do Mundo de Superbike!

A Bimota também tinha um modelo de negócio instável. Devido à falta de capital próprio, as novas motas eram financiadas com a venda das motas já produzidas. Se as vendas estagnassem, não havia dinheiro para pagar a fornecedores como a BMW (motores) e a produção parava.

O pequeno fabricante de séries de Rimini tinha até 13 de agosto para construir 125 motos. Mesmo este plano falhou, para não falar das 1000 motas em dois anos. Como resultado, a Bimota foi excluída do campeonato três reuniões antes do final da época.

No entanto, os pilotos Ayrton Badovini e Christian Iddon obtiveram resultados sólidos na categoria Evo. O italiano conseguiu mesmo um lugar no top 10 em Donington (corrida 2). No final, os pilotos foram privados de todos os seus pontos no campeonato. Mais tarde, o parceiro de corrida Alstare levou a Bimota a tribunal. Em causa estão elevados pedidos de indemnização.

Nos anos 70, a Bimota tinha-se tornado conhecida como fabricante de chassis exclusivos para motores de vários fabricantes. A letra inicial do fornecedor do motor era utilizada no nome do modelo. A primeira Bimota com motor Honda a ser homologada foi a HB-1 em 1975. Posteriormente, foram também instalados motores da Kawasaki, Suzuki e Yamaha, e mais tarde também da BMW e Ducati.

A Bimota nunca foi capaz de desenvolver um grande mercado, em parte porque as pequenas séries eram extremamente caras. Após falências e revitalizações, os dois empresários italo-suíços Daniele Longoni e Marco Chiancianesi assumiram o controlo da Bimota em 2013. A Kawasaki detém uma participação de 49,9 por cento na Bimota desde 2019.