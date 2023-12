Concorso: Regalo di Natale di Domi Aegerter

SPEEDWEEK.com offre regolarmente premi interessanti, per cui vale la pena di partecipare. Questa volta si tratta di un pacchetto per i fan del pilota del Campionato Mondiale Superbike Dominique Aegerter.

Su SPEEDWEEK.com gli appassionati di corse possono trovare le notizie più importanti, le informazioni di base più interessanti e le migliori analisi di ciò che accade nel mondo delle corse a due, tre e quattro ruote. E vincere regolarmente premi rari, preziosi, pratici, belli, utili o attraenti.

Per Natale, il pilota del Campionato mondiale Superbike Dominique Aegerter ha indossato la confezione regalo e ci ha offerto un pacchetto per i fan: Oltre a un calendario A3 da parete per il 2024, comprende un cappellino da baseball con il numero 77, un poster, una sciarpa a tubo, un cubo fotografico magico e vari adesivi del pilota svizzero.

Per vincere è richiesta un po' di conoscenza del motorsport; chi risponderà correttamente parteciperà all'estrazione del premio. Il vincitore sarà avvisato via e-mail o telefono, auguriamo a tutti buona fortuna!



Partecipate al concorso di SPEEDWEEK.com, il termine ultimo per le iscrizioni è il 30 dicembre 2023.