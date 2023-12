Concurso: Prenda de Natal de Domi Aegerter

A SPEEDWEEK.com oferece regularmente prémios atractivos, pelo que vale a pena participar. Desta vez, trata-se de um pacote para fãs do piloto do Campeonato do Mundo de Superbike, Dominique Aegerter.

No SPEEDWEEK.com, os fãs das corridas podem encontrar as notícias mais importantes, informações de fundo emocionantes e as melhores análises do que está a acontecer no mundo das corridas a todo o gás em duas, três e quatro rodas. E ganhar regularmente prémios raros, valiosos, práticos, bonitos, úteis ou atractivos.

Para o Natal, o piloto do Campeonato do Mundo de Superbike Dominique Aegerter vestiu a caixa de presentes e oferece-nos um pacote para fãs: Para além de um calendário de parede A3 para 2024, este inclui um boné de basebol com o número 77, um poster, um cachecol tubular, um cubo mágico para fotografias e vários autocolantes do piloto suíço.

Para ganhar, é necessário um pouco de conhecimento sobre desportos motorizados; aqueles que responderem corretamente serão inscritos no sorteio. O vencedor será notificado por correio eletrónico ou por telefone. Desejamos a todos boa sorte!



Participa no concurso SPEEDWEEK.com, a data limite para as inscrições é 30 de dezembro de 2023.