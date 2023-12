Scott Redding (BMW): Era necesario un enfoque diferente

En el pasado, BMW también acudía regularmente a pruebas y hacía que pilotos de campeonatos nacionales o del Campeonato del Mundo de Resistencia probaran innovaciones, como Markus Reiterberger o Ilya Mikhalchik. Sin embargo, hasta este año no se ha creado un equipo de pruebas centrado en el desarrollo de la superbike del campeonato del mundo. Con los dos ex pilotos de MotoGP Sylvain Guintoli y Bradley Smith, el ex francés fue incluso campeón del mundo de Superbike con Aprilia en 2014, se fichó a dos pilotos muy experimentados que aportan conocimientos de varios otros fabricantes.

Como a los pilotos titulares del Campeonato del Mundo de Superbike solo se les permite un número limitado de días de test por temporada -la idea detrás de esto era limitar los costes (¡!)-, cada fabricante tiene ahora un equipo de pruebas más o menos grande.

BMW está entre la espada y la pared: la temporada pasada, los cuatro pilotos de fábrica Garrett Gerloff, Scott Redding, Loris Baz y Michael van der Mark terminaron en unos pésimos 12º, 14º, 16º y 17º puesto en la general del Campeonato del Mundo, con Bonovo action octavo y ROKiT BMW Motorrad Motorsport noveno en la clasificación por equipos y sólo Honda peor en la clasificación de constructores.

El fichaje de Toprak Razgatlioglu, el Campeón del Mundo de 2021 (con Yamaha), proporcionó un nuevo impulso a BMW, pero los amplios desarrollos y el equipo de pruebas ya estaban en marcha antes de este golpe.

"En nuestra situación actual, un equipo de pruebas definitivamente marca la diferencia", enfatizó Scott Redding a SPEEDWEEK.com. "No creo que el piloto marque una gran diferencia, aunque Guintoli es obviamente un buen piloto de pruebas. Además, sigue corriendo. Pero un piloto de pruebas sólo puede tratar con las cosas que el fabricante pone a su disposición. Si las piezas se prueban en la pista, esto contribuye a un desarrollo más rápido. Esa fue una decisión clave para avanzar en el futuro".

"Fíjate en los mejores fabricantes, tienen un equipo de pruebas", añadió el inglés. "Ellos (se refiere a Ducati, el autor) trabajan incansablemente y siempre están un paso por delante de los demás. Han subido el listón, así que más fabricantes trabajarán como ellos. El hecho de que BMW haya reaccionado rápidamente es positivo. En realidad, los pilotos habituales no tienen muchos días para probar material nuevo. Puedes restar cuatro días porque estamos saliendo de las vacaciones de invierno o estamos trabajando en la puesta a punto de la moto. Y en un equipo de pruebas, los pilotos no se preocupan de los tiempos por vuelta, prueban de verdad".

Redding subrayó: "Cuando voy a probar, me centro en desarrollar nuestro paquete. Sin embargo, sé que muchos pilotos van a probar pero están más preocupados por el tiempo por vuelta que aparece en la pantalla al final del día. Por eso rara vez utilizo un neumático de calificación en los entrenamientos, no tiene sentido para mí. ¿Por qué debería arriesgarme a un accidente al final de un test sólo para que mi nombre aparezca más arriba en la lista? Para algunos fabricantes, equipos y pilotos, sin embargo, esto es bastante importante. Para BMW lo ha sido en el pasado, pero les he dejado claro que no es importante. Lo importante es que hagamos nuestro trabajo. En un equipo de pruebas se pueden hacer comparaciones para cada pieza. Allí se puede averiguar si una pieza es realmente mejor o si sólo se debe a las condiciones o a la vuelta recorrida. Estamos hablando de pequeñas mejoras de tiempo y de muchas variables que hay que tener en cuenta".