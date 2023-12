Scott Redding (BMW) : "Une approche différente était nécessaire

Par le passé, BMW est régulièrement allé faire des essais et a laissé des pilotes de championnats nationaux ou du championnat du monde d'endurance essayer des nouveautés, comme Markus Reiterberger ou Ilya Mikhalchik. Mais ce n 'est que cette année qu'une équipe d'essai dédiée au développement de la superbike du championnat du monde a été installée. Avec les deux anciens pilotes de MotoGP Sylvain Guintoli et Bradley Smith, le premier Français cité ayant même été champion du monde de Superbike en 2014 sur Aprilia, deux pilotes très expérimentés ont été engagés, qui apportent des connaissances de plusieurs autres constructeurs.

Comme les pilotes titulaires du championnat du monde de Superbike ne sont autorisés à effectuer qu'un nombre limité de jours de test par saison, l'idée étant de limiter les coûts ( !), chaque constructeur s'offre désormais une équipe de test plus ou moins importante.

BMW est dos au mur : la saison dernière, les quatre pilotes d'usine Garrett Gerloff, Scott Redding, Loris Baz et Michael van der Mark ont occupé les tristes 12e, 14e, 16e et 17e places du classement général du championnat du monde. Au classement par équipe, Bonovo action a terminé huitième et ROKiT BMW Motorrad Motorsport neuvième, et seule Honda a fait pire au classement des constructeurs.

L'engagement de Toprak Razgatlioglu, le champion du monde de 2021 (sur Yamaha), a donné un nouvel élan à BMW, mais de vastes développements et l'équipe d'essai avaient déjà été mis en place avant ce coup d'éclat.

"Dans notre situation actuelle, une équipe d'essai apporte certainement quelque chose", a souligné Scott Redding à SPEEDWEEK.com. "Je ne pense pas que le pilote fasse une grande différence, même si Guintoli est évidemment un bon pilote d'essai. Il fait aussi de la course. Mais un pilote d'essai ne peut s'occuper que des choses que le constructeur met à sa disposition. Si les pièces sont testées sur la piste, cela contribue à un développement plus rapide. C'était une décision clé pour nous, pour aller de l'avant à l'avenir".

"Regardez les meilleurs constructeurs, ils ont une équipe de test", a ajouté l'Anglais. "Ils (il parle de Ducati - l'auteur) travaillent sans relâche et ont toujours une longueur d'avance sur les autres. Ils ont placé la barre plus haut, c'est pourquoi davantage de constructeurs vont travailler comme eux. Le fait que BMW ait réagi rapidement est une bonne chose. En réalité, il ne reste pas beaucoup de jours aux pilotes réguliers pour tester le nouveau matériel. Tu peux retirer quatre jours parce que nous sortons de la pause hivernale ou parce que nous nous occupons des réglages de la moto. Et dans une équipe de test, les pilotes ne se prennent pas la tête avec les temps au tour, ils testent vraiment".

Redding a souligné : "Quand je vais aux essais, je me concentre sur le développement de notre package. Mais je sais que de nombreux pilotes vont aux essais, mais se préoccupent davantage du temps au tour qui s'affiche à l'écran à la fin de la journée. C'est pourquoi je n'utilise que rarement un pneu de qualification lors des tests, cela n'a aucun sens pour moi. Pourquoi devrais-je risquer un crash à la fin d'un test, juste pour faire avancer mon nom dans la liste ? Mais pour certains constructeurs, équipes et pilotes, c'est assez important. Dans le passé, c'était aussi le cas chez BMW, mais je leur ai fait comprendre que ce n'était pas important. L'important, c'est que nous fassions notre travail. Dans une équipe de test, on peut faire des comparaisons pour chaque pièce. C'est là que l'on peut déterminer si une pièce est vraiment meilleure ou si c'est simplement dû aux conditions ou au tour effectué. Nous parlons de petites améliorations de temps et de nombreuses variables à prendre en compte".