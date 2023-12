Scott Redding (BMW): Era necessária uma abordagem diferente

No passado, a BMW também se deslocava regularmente para testes e tinha pilotos dos campeonatos nacionais ou do Campeonato do Mundo de Endurance a experimentar inovações, como Markus Reiterberger ou Ilya Mikhalchik. No entanto, uma equipa de testes centrada no desenvolvimento da superbike do campeonato do mundo só foi criada este ano. Com os dois ex-pilotos de MotoGP Sylvain Guintoli e Bradley Smith, o ex-francês foi mesmo Campeão do Mundo de Superbike com a Aprilia em 2014, foram contratados dois pilotos muito experientes que trazem conhecimentos de vários outros fabricantes.

Uma vez que os pilotos regulares do Campeonato do Mundo de Superbike só podem ter um número limitado de dias de testes por época - a ideia subjacente era limitar os custos (!) - todos os fabricantes têm agora uma equipa de testes mais ou menos grande.

A BMW está de costas voltadas para a parede: na época passada, os quatro pilotos de fábrica Garrett Gerloff, Scott Redding, Loris Baz e Michael van der Mark terminaram num sombrio 12º, 14º, 16º e 17º lugar na classificação geral do Campeonato do Mundo, com a Bonovo action em oitavo e a ROKiT BMW Motorrad Motorsport em nono na classificação por equipas e apenas a Honda em pior posição na classificação dos construtores.

A contratação de Toprak Razgatlioglu, o Campeão do Mundo de 2021 (na Yamaha), deu um novo impulso à BMW, mas os desenvolvimentos extensivos e a equipa de testes já estavam em curso antes deste golpe.

"Na nossa situação atual, uma equipa de testes faz definitivamente a diferença", sublinhou Scott Redding ao SPEEDWEEK.com. "Não acho que o piloto faça uma grande diferença, apesar de Guintoli ser obviamente um bom piloto de testes. Ele também ainda está a correr. Mas um piloto de testes só pode lidar com coisas que o fabricante coloca à sua disposição. Se as peças forem testadas na pista, isso contribui para um desenvolvimento mais rápido. Esta foi uma decisão fundamental para avançarmos no futuro."

"Veja os melhores fabricantes, eles têm uma equipa de testes", acrescentou o inglês. "Eles (ele quer dizer a Ducati - o autor) trabalham incansavelmente e estão sempre um passo à frente dos outros. Eles elevaram a fasquia, por isso mais fabricantes vão trabalhar como eles. O facto de a BMW ter reagido rapidamente a isto é uma coisa boa. Na realidade, os condutores habituais não têm muitos dias para testar material novo. Podemos subtrair quatro dias por estarmos a sair da pausa de inverno ou por estarmos a trabalhar na configuração da moto. E numa equipa de testes, os pilotos não se preocupam com os tempos por volta, eles testam mesmo."

Redding sublinhou: "Quando vou testar, concentro-me em desenvolver o nosso pacote. No entanto, sei que muitos pilotos vão testar mas estão mais preocupados com o tempo da volta no ecrã no final do dia. É por isso que raramente uso um pneu de qualificação nos testes, não faz sentido para mim. Porque é que hei-de arriscar um acidente no final de um teste só para ter o meu nome no topo da lista? No entanto, para alguns construtores, equipas e pilotos, isto é muito importante. Já aconteceu o mesmo com a BMW no passado, mas eu deixei claro para eles que isso não é importante. O importante é que façamos o nosso trabalho. Numa equipa de testes, podem ser feitas comparações para cada peça. Aí é possível determinar se uma peça é realmente melhor ou se foi apenas devido às condições ou à volta efectuada. Estamos a falar de pequenas melhorias temporais e de muitas variáveis que têm de ser tidas em conta."