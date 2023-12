Álvaro Bautista quería demostrar quién es el número 1

En el Campeonato del Mundo de Superbikes 2023 hemos sido testigos de 36 carreras, muchas de ellas muy entretenidas. Y eso a pesar de que el ganador fue Álvaro Bautista en 27 ocasiones, con el español subiendo al podio 31 veces. Su rival Toprak Razgatlioglu llegó a terminar entre los tres primeros 33 veces, pero sólo siete veces en primer lugar. No obstante, el turco pudo mantener abierta la lucha por el título hasta el final en Jerez.

"Eso significa que ha tenido una actuación sobresaliente", dijo Bautista, analizando a su rival más fuerte. "Tener como rival a un piloto como él es difícil. Siempre tienes que estar alerta y atacar, porque si pierdes puntos, Toprak estará ahí. El campeonato era más difícil este año: había tres pilotos luchando por el título en 2022, así que había más oportunidades de recuperar o perder puntos. Eso no lo hacía más fácil, pero podías conseguir una mayor ventaja con una victoria. Este año, especialmente en la segunda mitad de la temporada, siempre estuvo entre Toprak y yo".

"Él no cometió ningún error y yo siempre tuve que dar el 100%", subrayó el piloto de 39 años. "Ser campeón del mundo por primera vez no es fácil, eso está claro. Lo das todo para ganar; este año tenía que defender el título. Defenderlo con éxito es más difícil, porque todo el mundo espera que ganes. Pero también tengo que admitir que no sentí esa presión porque afronté la temporada como si los resultados del año anterior no importaran. Pero eso no cambia las expectativas de los demás, porque tengo el número 1 en la moto. Por eso estoy muy orgulloso. Decidí ir a por el número 1 porque entonces todo el mundo sabe que soy el más rápido, eso es lo que significa el número 1. Eso crea una presión adicional, pero tenía suficiente confianza en mí mismo para ello".