Alvaro Bautista voulait montrer qui était le numéro 1

Au cours du championnat du monde de Superbike 2023, nous avons assisté à 36 courses, dont beaucoup ont constitué un excellent divertissement. Et ce, bien que le vainqueur ait été Alvaro Bautista à 27 reprises, l'Espagnol étant monté 31 fois sur le podium. Son adversaire Toprak Razgatlioglu a même terminé 33 fois dans le top 3, mais seulement sept fois en tête. Malgré cela, le Turc a pu maintenir la lutte pour le titre ouverte jusqu'à la finale à Jerez.

"Cela signifie qu'il a eu une performance exceptionnelle", a analysé Bautista à propos de son plus grand rival. "Avoir un pilote comme lui comme adversaire, c'est difficile. Il faut toujours être sur le qui-vive et attaquer, car si vous laissez échapper des points, Toprak est là. Le championnat de cette année était plus difficile : en 2022, trois pilotes se battaient pour le titre, il y avait donc plus de possibilités de rattraper ou de perdre des points. Ce n'était pas plus facile, mais on pouvait prendre un plus grand avantage en gagnant. Cette année, surtout en deuxième partie de saison, ça s'est toujours joué entre Toprak et moi".

"Il ne faisait pas d'erreurs et je devais toujours me donner à 100 %", a souligné l'homme de 39 ans. "Devenir champion du monde pour la première fois n'est pas facile, c'est certain. Tu donnes tout pour gagner - cette année, je devais défendre le titre. Défendre avec succès est plus difficile, car tout le monde attend de toi que tu gagnes. Mais je dois aussi admettre que je n'ai pas ressenti cette pression, car j'ai abordé la saison comme si les résultats de l'année précédente n'avaient aucune importance. Mais cela ne change rien aux attentes des autres, car j'ai le numéro 1 sur la moto. C'est pourquoi je suis très fier. J'ai décidé de prendre le numéro 1 parce que tout le monde sait alors que je suis le plus rapide - c'est ce que représente le numéro 1. Cela crée une pression supplémentaire, mais j'avais suffisamment confiance en moi pour le faire".