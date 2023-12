Alvaro Bautista ha voluto dimostrare chi è il numero 1

Alvaro Bautista, stella della Ducati, ha vinto il Campionato Mondiale Superbike per la seconda volta quest'anno e ha avuto un avversario molto forte in Toprak Razgatlioglu. Cosa rende il 2022 e il 2023 diversi per lo spagnolo.

Nel Campionato mondiale Superbike 2023 abbiamo assistito a 36 gare, molte delle quali sono state di grande spettacolo. E questo nonostante il fatto che il vincitore sia stato Alvaro Bautista 27 volte, con lo spagnolo che è salito sul podio 31 volte. Il suo rivale Toprak Razgatlioglu si è piazzato addirittura 33 volte tra i primi tre, ma solo sette volte al primo posto. Tuttavia, il turco è riuscito a mantenere aperta la lotta per il titolo fino alla finale di Jerez.

"Questo significa che ha avuto una prestazione eccezionale", ha detto Bautista, analizzando il suo rivale più forte. "Avere un pilota come lui come avversario è difficile. Devi sempre stare in guardia e attaccare, perché se perdi punti, Toprak sarà lì. Quest'anno il campionato è stato più difficile: c'erano tre piloti in lotta per il titolo nel 2022, quindi c'erano più opportunità di recuperare o perdere punti. Questo non ha reso le cose più facili, ma si poteva ottenere un vantaggio maggiore con una vittoria. Quest'anno, soprattutto nella seconda parte della stagione, è sempre stata una questione tra me e Toprak".

"Lui non ha commesso errori e io ho sempre dovuto dare il 100 per cento", ha sottolineato il 39enne. "Diventare campione del mondo per la prima volta non è facile, questo è certo. Si dà tutto per vincere e quest'anno ho dovuto difendere il titolo. Difendere con successo è più difficile perché tutti si aspettano che tu vinca. Ma devo anche ammettere che non ho sentito questa pressione perché ho affrontato la stagione come se i risultati dell'anno precedente non contassero. Ma questo non cambia le aspettative degli altri, perché io ho il numero 1 sulla moto. Per questo sono molto orgoglioso. Ho deciso di puntare al numero 1 perché così tutti sanno che sono il più veloce - questo è il significato del numero 1. Questo crea ulteriore pressione, ma avevo abbastanza fiducia in me stesso".