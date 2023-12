Álvaro Bautista quis mostrar quem é o número 1

No Campeonato do Mundo de Superbike de 2023, assistimos a 36 corridas, muitas das quais foram um grande entretenimento. E isto apesar do facto de o vencedor ter sido Álvaro Bautista 27 vezes, com o espanhol a terminar no pódio 31 vezes. O seu rival Toprak Razgatlioglu até terminou entre os três primeiros 33 vezes, mas apenas sete vezes em primeiro lugar. No entanto, o turco conseguiu manter a luta pelo título em aberto até à final em Jerez.

"Isso significa que ele teve um desempenho excecional", disse Bautista, analisando seu rival mais forte. "Ter um piloto como ele como adversário é difícil. Temos de estar sempre atentos e atacar, porque se perdermos pontos, Toprak estará lá. O campeonato foi mais difícil este ano: havia três pilotos a lutar pelo título em 2022, por isso havia mais oportunidades para recuperar ou perder pontos. Isso não tornou as coisas mais fáceis, mas era possível obter uma vantagem maior com uma vitória. Este ano, especialmente na segunda metade da época, foi sempre entre mim e o Toprak."

"Ele não cometeu erros e eu tive sempre de dar 100 por cento", sublinhou o piloto de 39 anos. "Tornar-se campeão do mundo pela primeira vez não é fácil, isso é certo. Dá-se tudo para ganhar - este ano tive de defender o título. Defender com sucesso é mais difícil porque toda a gente espera que se ganhe. Mas também tenho de admitir que não senti essa pressão porque abordei a época como se os resultados do ano anterior não tivessem importância. Mas isso não altera as expectativas dos outros porque tenho o número 1 na mota. É por isso que estou muito orgulhoso. Decidi optar pelo número 1 porque assim toda a gente sabe que sou o mais rápido - é isso que o número 1 representa. Isso cria uma pressão adicional, mas eu tinha autoconfiança suficiente para isso."