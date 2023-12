Même en 2024 : six jours d'essais supplémentaires pour BMW & Honda

Depuis la saison 2021, les pilotes titulaires du championnat du monde Superbike ne peuvent normalement effectuer que dix jours de tests par saison. Il est de plus en plus évident que ce passage du règlement n'a pas été bien pensé.

Jusqu'au 22 décembre 2020, le règlement du championnat du monde Superbike prévoyait que les équipes pouvaient effectuer des essais illimités entre la fin de la saison et la première course européenne de la saison suivante. Entre la première course européenne et la fin de la saison, huit jours d'essais supplémentaires avec l'équipe étaient autorisés, sans aucun essai privé. Les essais de démonstration à des fins de relations publiques et les tests officiels de Dorna faisaient exception.

Depuis l'adaptation des règles, seuls dix jours d'essais sont autorisés entre la dernière course d'une saison et la première de la nouvelle. S'y ajoutent des jours d'essais supplémentaires autorisés à Suzuka si un pilote y participe à la course de huit heures. Les tests officiels de Dorna, comme ceux qui ont lieu en Australie avant le début de la saison, ne sont pas concernés par ces dix jours d'essai. En outre, les pilotes sont autorisés à rouler autant qu'ils le souhaitent dans un cadre privé, de leur propre initiative et sans leur équipe, avec une moto Superstock.

Ces règles ont été introduites afin de limiter les coûts des essais. "La majorité des constructeurs veulent éviter que quelqu'un aille faire des essais pendant 12 ou 14 jours avant la première course. Et ensuite huit autres jours pendant la saison", expliquait à l'époque Gregorio Lavilla, directeur exécutif de SBK.

Comme la règle des jours d'essai limités ne s'applique qu'aux pilotes titulaires du championnat du monde de Superbike, les constructeurs ont peu à peu créé des équipes d'essai spéciales qui travaillent toute l'année à l'amélioration des motos. Au final, l'effort financier est aujourd'hui nettement plus important qu'il ne l'était avant 2021.

En 2024, BMW s'offre deux anciens pilotes de MotoGP, Sylvain Guintoli et Bradley Smith, comme pilotes d'essai. Honda a Tetsuta Nagashima, Yamaha Niccolo Canepa, Kawasaki Florian Marino et Ducati Michele Pirro. Pour les constructeurs japonais, des pilotes d'essai effectuent en outre au Japon des travaux de base dont nous n'avons que rarement connaissance.

Dans le championnat du monde MotoGP, où les restrictions sont encore plus sévères, les emplois de pilotes d'essai sont devenus lucratifs et très importants pour rester dans la course à l'armement.

Ducati emploie Michele Pirro, Yamaha Cal Crutchlow, Honda Stefan Bradl et Aprilia Lorenzo Savadori. KTM s'offre plusieurs pilotes d'essai avec Dani Pedrosa, Jonas Folger, Mika Kallio et, à partir de 2024, Pol Espargaro.

La règle des jours d'essai limités a déjà été assouplie pour la saison 2023 dans le championnat du monde Superbike, car il s'est avéré au fil des années que les concessions pour les améliorations du châssis et/ou du moteur ne servent pas à grand-chose si les équipes ne peuvent pas les élaborer avec leurs pilotes titulaires.

"Normalement, les pilotes d'essai n'amènent pas la moto jusqu'au point où il s'agit de faire le dernier pas", a expliqué le pilote BMW Scott Redding lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com. "Ils sont bons, aujourd'hui les pilotes d'essai sont même excellents. Regardez à quel point ils sont rapides lorsqu'ils participent à une course de MotoGP. Mais le dernier pas doit toujours être fait par les pilotes titulaires, nous devons essayer les pièces pendant nos journées d'essais et les trouver bonnes. Je vais te donner un exemple : S'il y a cinq nouveaux bras oscillants, nous ne devrions finalement en avoir que deux à choisir. C'est le pilote d'essai qui doit faire le choix. C'est exactement ce qui se passe lorsqu'une équipe de pointe apporte un nouveau bras oscillant. Nous ne savons pas combien de bras oscillants ils ont testés pour en arriver là. Cette méthode de travail permet de gagner beaucoup de temps".

Comme cette année , la saison prochaine, BMW et Honda bénéficieront de 16 jours de tests au lieu de 10, car ils sont considérés comme des équipes de super-concession. De telles concessions sont accordées aux constructeurs qui agissent sans succès pendant une certaine période. La question de savoir si Kawasaki obtiendra également des jours de test supplémentaires pour 2024 est encore en discussion.