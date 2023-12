Anche nel 2024: sei giorni di test aggiuntivi per BMW e Honda

Dalla stagione 2021, i piloti regolari del Campionato Mondiale Superbike possono effettuare test solo per dieci giorni a stagione. È sempre più evidente che questo passaggio del regolamento non è stato ben pensato.

Fino al 22 dicembre 2020, il regolamento del Campionato mondiale Superbike prevedeva che le squadre potessero effettuare test senza limitazioni tra la fine della stagione e la prima gara europea della stagione successiva. Tra la prima gara europea e la fine della stagione, erano consentiti altri otto giorni di test con la squadra e nessun test privato. Erano esclusi i giri dimostrativi a scopo di pubbliche relazioni e i test ufficiali Dorna.

Da quando le regole sono state modificate in quel periodo, sono consentiti solo dieci giorni di test tra l'ultima gara di una stagione e la prima della nuova. Inoltre, sono consentiti altri giorni di test a Suzuka se un pilota partecipa alla gara di otto ore. Sono esclusi dai dieci giorni di test i test ufficiali Dorna, come quello che precede l'inizio della stagione in Australia. Inoltre, i piloti sono autorizzati a guidare una Superstock quanto vogliono in privato, da soli e senza il proprio team.

Queste regole sono state introdotte per limitare i costi dei test. "La maggior parte dei costruttori vuole evitare che qualcuno passi 12 o 14 giorni di test prima della prima gara. E poi altri otto giorni durante la stagione", spiegò all'epoca il direttore esecutivo della SBK Gregorio Lavilla.

Poiché la regola dei giorni di test limitati è limitata solo ai piloti regolari del Campionato Mondiale Superbike, i costruttori hanno gradualmente creato speciali team di collaudo che lavorano per migliorare le moto durante tutto l'anno. Il risultato è che l'esborso finanziario è ora significativamente più elevato rispetto a prima del 2021.

BMW ha due ex piloti della MotoGP, Sylvain Guintoli e Bradley Smith, come collaudatori nel 2024. Honda ha Tetsuta Nagashima, Yamaha Niccolò Canepa, Kawasaki Florian Marino e Ducati Michele Pirro. Per i costruttori giapponesi, i collaudatori svolgono anche un lavoro di base in Giappone, che raramente riusciamo a vedere.

Nel Campionato del Mondo di MotoGP, dove le restrizioni sono ancora più restrittive, i lavori di collaudatore sono ora redditizi e molto importanti per tenere il passo con la corsa agli armamenti.

La Ducati impiega Michele Pirro, la Yamaha Cal Crutchlow, la Honda Stefan Bradl e l'Aprilia Lorenzo Savadori. KTM ha diversi collaudatori come Dani Pedrosa, Jonas Folger, Mika Kallio e, dal 2024, Pol Espargaro.

La regola dei giorni di prova limitati nel Campionato Mondiale Superbike è già stata ammorbidita per la stagione 2023, perché nel corso degli anni è diventato chiaro che le concessioni per i miglioramenti al telaio e/o al motore sono di scarsa utilità se le squadre non riescono a risolverli con i loro piloti abituali.

"Di solito i collaudatori non portano la moto fino al punto in cui si tratta del passo finale", ha spiegato il pilota BMW Scott Redding in un'intervista a SPEEDWEEK.com. "Sono bravi, oggi i collaudatori sono davvero eccellenti. Guardate quanto sono veloci quando partecipano a una gara di MotoGP. Ma il passo finale deve ancora essere fatto dai piloti regolari, dobbiamo provare le parti durante i nostri giorni di prova e approvarle. Vi faccio un esempio: Se ci sono cinque nuovi forcelloni, alla fine dovremmo averne solo due da scegliere. La scelta spetta al collaudatore. Questo è esattamente ciò che accade quando un top team porta un nuovo forcellone. Non sappiamo quanti forcelloni abbiano testato per arrivare a questo punto. Questo modo di lavorare fa risparmiare molto tempo".

Come quest'anno , anche nella prossima stagione BMW e Honda riceveranno 16 giorni di test invece di 10, perché sono considerate squadre superconcesse. Tali concessioni vengono accordate ai costruttori che non hanno avuto successo per un certo periodo di tempo. Si sta ancora discutendo se anche Kawasaki riceverà giorni di prova aggiuntivi per il 2024.