Também em 2024: Seis dias de testes adicionais para a BMW e a Honda

Desde a época de 2021, os pilotos regulares do Campeonato do Mundo de Superbike só podem testar durante dez dias por época. Está a tornar-se cada vez mais óbvio que esta passagem dos regulamentos não foi bem pensada.

Até 22 de dezembro de 2020, as regras do Campeonato do Mundo de Superbike estipulavam que as equipas podiam testar sem restrições entre o final da época e a primeira corrida europeia da época seguinte. Entre a primeira corrida europeia e o final da época, eram permitidos mais oito dias de testes com a equipa e nenhum teste privado. As corridas de demonstração para efeitos de relações públicas e os testes oficiais da Dorna estavam excluídos.

Desde que as regras foram alteradas nessa altura, só são permitidos dez dias de testes entre a última corrida de uma época e a primeira da nova. Para além disso, são permitidos mais dias de testes em Suzuka, se um piloto participar na corrida de oito horas que aí se realiza. Excluídos dos dez dias de testes estão os testes oficiais da Dorna, como o que ocorre antes do início da época na Austrália. Além disso, os pilotos estão autorizados a conduzir uma máquina Superstock tanto quanto queiram em privado, sozinhos e sem a sua equipa.

Estas regras foram introduzidas para limitar os custos dos testes. "A maioria dos fabricantes quer evitar que alguém passe 12 ou 14 dias a testar antes da primeira corrida. E depois mais oito dias durante a época", explicou na altura o Diretor Executivo da SBK, Gregorio Lavilla.

Uma vez que a regra dos dias de teste limitados se restringe apenas aos pilotos regulares do Campeonato do Mundo de Superbike, os fabricantes criaram gradualmente equipas de teste especiais que trabalham para melhorar as motos ao longo do ano. O resultado final é que o esforço financeiro é agora significativamente maior do que era antes de 2021.

A BMW tem dois antigos pilotos de MotoGP, Sylvain Guintoli e Bradley Smith, como pilotos de teste em 2024. A Honda tem Tetsuta Nagashima, a Yamaha Niccolo Canepa, a Kawasaki Florian Marino e a Ducati Michele Pirro. Para os fabricantes japoneses, os pilotos de testes também efectuam trabalho de base no Japão, que raramente vemos.

No Campeonato do Mundo de MotoGP, onde as restrições são ainda maiores, os empregos de pilotos de testes são agora lucrativos e muito importantes para acompanhar a corrida ao armamento.

A Ducati emprega Michele Pirro, a Yamaha Cal Crutchlow, a Honda Stefan Bradl e a Aprilia Lorenzo Savadori. A KTM tem vários pilotos de testes em Dani Pedrosa, Jonas Folger, Mika Kallio e, a partir de 2024, Pol Espargaro.

A regra com dias de teste limitados no Campeonato do Mundo de Superbike já foi suavizada para a época de 2023, porque se tornou claro ao longo dos anos que as concessões para melhorias no chassis e/ou motor são de pouca utilidade se as equipas não as puderem trabalhar com os seus pilotos regulares.

"Normalmente, os pilotos de testes não levam a moto até ao ponto em que se trata do passo final", explicou o piloto da BMW Scott Redding numa entrevista ao SPEEDWEEK.com. "Eles são bons, hoje em dia os pilotos de testes são de facto excelentes. Vejam como são rápidos quando participam numa corrida de MotoGP. Mas o passo final ainda tem de ser dado pelos pilotos normais, temos de experimentar as peças durante os nossos dias de testes e aprová-las. Vou dar-vos um exemplo: Se houver cinco novos braços oscilantes, no final só teremos dois para escolher. O piloto de testes tem de fazer a escolha. É exatamente isto que acontece quando uma equipa de topo traz um novo braço oscilante. Não sabemos quantos braços oscilantes testaram para chegar a este ponto. Esta forma de trabalhar poupa muito tempo".

Talcomo este ano , na próxima época a BMW e a Honda vão receber 16 em vez de 10 dias de testes porque são consideradas equipas super concessionadas. Estas concessões são concedidas aos construtores que não tiveram sucesso durante um determinado período de tempo. Ainda está a ser discutido se a Kawasaki também vai receber dias de testes adicionais para 2024.