Bautista: "El éxito de Ducati en MotoGP es más fácil

Ducati ha tenido una actuación sobresaliente en el Campeonato del Mundo de MotoGP, ocupando los tres primeros puestos tanto en la clasificación de pilotos como en la de equipos, así como el título de constructores.



En Superbikes, el campeón del mundo Álvaro Bautista defendió con éxito el número 1, ganando 27 de las 36 carreras. Gracias al piloto de 39 años de Talavera de la Reina, Aruba.it se proclamó campeón por equipos y Ducati ganó también el campeonato del mundo de constructores.

La Panigale V4R era un excelente conjunto en 2023, pero sólo con Álvaro Bautista en el sillín la moto era casi imbatible, como subrayan los resultados de Michael Rinaldi, Axel Bassani, Danilo Petrucci y Philipp Öttl, que terminaron 5º, 6º, 7º y 15º en el Campeonato del Mundo.

"Ducati trabaja duro, nunca se rinde", dijo Bautista, campeón de Superbike, sobre los éxitos de su patrón. "Aquí, el segundo, tercero y cuarto clasificados no son pilotos Ducati, pero en el Campeonato del Mundo de MotoGP, los tres primeros están sobre una Ducati. Eso demuestra que su moto tiene ventaja allí. Cuando te conviertes en campeón, siempre hay una cierta magia entre el piloto, la moto y el equipo. En MotoGP, hay muchos pilotos Ducati que pueden ser rápidos. En Superbikes, no todos los pilotos Ducati son rápidos en todas las carreras. A veces tropiezan y no siempre lo hacen tan bien como yo con mi equipo. Es bueno que Ducati haya ganado en ambos campeonatos, pero las situaciones eran diferentes".