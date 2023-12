Bautista : les succès Ducati en MotoGP sont plus simples

Dans le championnat du monde MotoGP, Ducati s'est montré exceptionnel en raflant les trois premières places dans le classement des pilotes et des équipes, ainsi que le titre des constructeurs.



Chez les Superbikes, le champion du monde Alvaro Bautista a défendu avec succès sa place de numéro 1 en remportant 27 des 36 courses. Grâce au pilote de 39 ans originaire de Talavera de la Reina, Aruba.it est devenu champion par équipe et Ducati a également remporté le championnat du monde des constructeurs.

La Panigale V4R était un excellent ensemble en 2023, mais seulement avec Alvaro Bautista en selle, la moto était presque imbattable, comme le soulignent les résultats de Michael Rinaldi, Axel Bassani, Danilo Petrucci et Philipp Öttl, qui ont terminé respectivement 5e, 6e, 7e et 15e du championnat du monde.

"Ducati travaille dur, ils ne cèdent jamais", a déclaré le champion de Superbike Bautista à propos des succès de son employeur. "Chez nous, le deuxième, le troisième et le quatrième ne sont pas des pilotes Ducati, alors que dans le championnat du monde MotoGP, les trois premiers sont sur une Ducati. Cela montre que leur moto a un avantage là-bas. Quand on devient champion, il y a toujours une certaine magie entre le pilote, la moto et l'équipe. En MotoGP, il y a beaucoup de pilotes Ducati qui peuvent être rapides. En Superbike, tous les pilotes Ducati ne sont pas rapides dans toutes les courses. Parfois, ils trébuchent et ne s'en sortent pas toujours aussi bien que moi avec mon équipe. C'est une bonne chose que Ducati ait gagné dans les deux championnats, mais les situations étaient différentes".