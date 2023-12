Bautista: il successo della Ducati in MotoGP è più facile

Ducati ha ottenuto una prestazione eccezionale nel Campionato del Mondo MotoGP, conquistando i primi tre posti sia nella classifica piloti che in quella squadre e il titolo costruttori.



Nella Superbike, il campione del mondo Alvaro Bautista ha difeso con successo la posizione numero 1, vincendo 27 delle 36 gare disputate. Grazie al 39enne di Talavera de la Reina, Aruba.it è diventato campione di squadra e la Ducati ha vinto anche il campionato mondiale costruttori.

La Panigale V4R era un ottimo pacchetto nel 2023, ma solo con Alvaro Bautista in sella la moto era quasi imbattibile, come sottolineato dai risultati di Michael Rinaldi, Axel Bassani, Danilo Petrucci e Philipp Öttl, che si sono classificati 5°, 6°, 7° e 15° nel Campionato del Mondo.

"La Ducati lavora sodo, non si arrende mai", ha detto il campione della Superbike Bautista a proposito dei successi del suo datore di lavoro. "Qui il secondo, il terzo e il quarto classificato non sono piloti Ducati, ma nel Campionato del Mondo MotoGP i primi tre sono in sella a una Ducati. Questo dimostra che la loro moto ha un vantaggio. Quando si diventa campioni, c'è sempre una certa magia tra pilota, moto e squadra. Nella MotoGP ci sono molti piloti Ducati che possono essere veloci. Nella Superbike, non tutti i piloti Ducati sono veloci in ogni gara. A volte sono inciampati e non sempre hanno fatto bene come ho fatto io con la mia squadra. È positivo che la Ducati abbia vinto in entrambi i campionati, ma le situazioni erano diverse".