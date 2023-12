Bautista: O sucesso da Ducati no MotoGP é mais fácil

A Ducati conquistou todos os títulos nos Campeonatos do Mundo de Superbike e MotoGP de 2023, as motas de Borgo Panigale foram superiores. Como Álvaro Bautista avalia o desempenho.

A Ducati teve um excelente desempenho no Campeonato do Mundo de MotoGP, conquistando os três primeiros lugares nas classificações de pilotos e equipas, bem como o título de construtores.



Nas Superbikes, o campeão do mundo Álvaro Bautista defendeu com sucesso a posição de número 1, vencendo 27 das 36 corridas. Graças ao piloto de 39 anos de Talavera de la Reina, a Aruba.it tornou-se campeã de equipa e a Ducati também ganhou o campeonato do mundo de construtores.

A Panigale V4R foi um excelente pacote em 2023, mas só com Álvaro Bautista na sela é que a mota foi quase imbatível, como sublinhado pelos resultados de Michael Rinaldi, Axel Bassani, Danilo Petrucci e Philipp Öttl, que terminaram em 5º, 6º, 7º e 15º no Campeonato do Mundo.

"A Ducati trabalha muito, nunca desiste", disse o campeão de Superbike Bautista sobre os sucessos do seu empregador. "Aqui, o segundo, terceiro e quarto classificados não são pilotos da Ducati, mas no Campeonato do Mundo de MotoGP, os três primeiros estão numa Ducati. Isso mostra que a mota deles tem uma vantagem. Quando se é campeão, há sempre uma certa magia entre o piloto, a moto e a equipa. No MotoGP, há muitos pilotos da Ducati que conseguem ser rápidos. Nas Superbikes, nem todos os pilotos da Ducati são rápidos em todas as corridas. Por vezes, tropeçam e nem sempre se saem tão bem como eu com a minha equipa. É bom que a Ducati tenha ganho em ambos os campeonatos, mas as situações eram diferentes."