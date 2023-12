Razgatlioglu: BMW debería trabajar como Yamaha

El bicampeón del mundo de Superbike Álvaro Bautista habla muy bien de su rival más duro de las dos últimas temporadas, el entonces piloto de Yamaha Toprak Razgatlioglu. Aunque el español ganó 27 de las 36 carreras de este año, Toprak fue capaz de mantener abierta la lucha por el título hasta el final en Jerez. "Eso significa que ha tenido una actuación sobresaliente", fue el veredicto de la estrella de Ducati.

Razgatlioglu subió 33 veces al podio: sólo se quedó fuera en la segunda carrera principal de Australia y la República Checa (donde se cayó sin tener culpa alguna) y en la Superpole de Jerez, donde terminó cuarto.

"No estaba muy fuerte al principio de la temporada, pero fui mejorando", analizó Toprak su actuación para SPEEDWEEK.com. "Álvaro siempre está muy fuerte, sobre todo al principio de la carrera; ha ganado muchas carreras. Aún así pude luchar con él y estoy muy contento de haber podido mantener el campeonato abierto hasta la última prueba. En general, he disfrutado del año, aunque mi objetivo siempre es ganar. Acabé segundo, vale. Pero todo el mundo pudo ver que lo intenté todo, cada fin de semana. Algunas de nuestras batallas fueron un poco duras, pero eso forma parte de las carreras. He aprendido mucho este año porque Álvaro era muy fuerte. Tuve que ir al límite en algunas carreras, cosa que no solía hacer. Aún soy joven y aprendo cada día. Mi mayor lección fue cómo luchar contra un piloto fuerte con una moto muy rápida".

"Estoy un poco triste de que se acabe con Yamaha, hemos pasado cuatro años fantásticos", añadió el piloto de 27 años. "Ganamos muchas carreras y un campeonato del mundo. Después de dos años, me sentí como en casa en el equipo, realmente disfruté de nuestro tiempo juntos. Yamaha era como una familia para mí, aunque a veces me enfadara un poco por algunas cosas".

El turco tiene contrato con BMW desde el 1 de diciembre de 2023 y ya ha probado la M1000RR en Portimao y Jerez. El hecho de que Garrett Gerloff sólo terminara en una triste duodécima posición en el Campeonato del Mundo como el mejor piloto de BMW esta temporada no disuadió a Razgatlioglu de firmar un contrato de dos años con el fabricante alemán.

"Tenemos que mejorar", es la sobria valoración de Toprak. "¿Por qué me decidí por BMW? Porque quiero volver a luchar con Álvaro. Y quizá con Johnny, ya veremos. Ahora tengo una moto con más potencia de motor, creo que ganaremos muchas carreras. Es muy importante que pueda pilotar la moto con mi estilo, como ocurría con Yamaha."