Razgatlioglu : la BMW doit fonctionner comme la Yamaha

Toprak Razgatlioglu est probablement le pilote le plus ambitieux du championnat du monde de Superbike, même la deuxième place lui fait mal. Mais il sait aussi qu'on ne peut pas tirer plus d'une moto que ce qu'elle contient.

Le double champion du monde de Superbike Alvaro Bautista ne tarit pas d'éloges sur son adversaire le plus redoutable des deux dernières saisons, le pilote Yamaha de l'époque Toprak Razgatlioglu. En effet, bien que l'Espagnol ait remporté 27 des 36 courses de cette année, Toprak a réussi à maintenir la lutte pour le titre ouverte jusqu'à la finale de Jerez. "Cela signifie qu'il a eu une performance exceptionnelle", a jugé la star de Ducati.

Razgatlioglu est monté 33 fois sur le podium : il n'est reparti bredouille que lors de la deuxième course principale en Australie et en République tchèque (où il a chuté sans en être responsable), ainsi que lors de la course de superpole à Jerez, où il a terminé quatrième.

"Je n'étais pas très fort en début de saison, mais je me suis amélioré", a expliqué Toprak à SPEEDWEEK.com. "Alvaro est toujours très fort, surtout en début de course - il a gagné beaucoup de courses. J'ai quand même pu me battre avec lui et je suis très heureux d'avoir pu garder le championnat ouvert jusqu'au dernier événement. Dans l'ensemble, j'ai apprécié l'année - même si mon objectif est toujours de gagner. J'ai terminé deuxième, d'accord. Mais tout le monde a pu voir que j'ai tout essayé, tous les week-ends. Certaines de nos batailles ont été un peu dures, mais cela fait partie de la course. J'ai beaucoup appris cette année parce qu'Alvaro était très fort. J'ai dû aller à la limite dans certaines courses, ce que je n'avais jamais fait auparavant. Je suis encore jeune et j'apprends tous les jours. Ma plus grande leçon a été de me battre contre un pilote fort sur une moto très rapide".

"Je suis un peu triste que ce soit fini avec Yamaha, nous avons passé quatre belles années", a ajouté le pilote de 27 ans. "Nous avons remporté de nombreuses courses et un championnat du monde. Après deux ans, je me suis senti en sécurité dans l'équipe, j'ai beaucoup apprécié le temps que nous avons passé ensemble. Yamaha était comme une famille pour moi, même si j'étais parfois un peu en colère à cause de certaines choses".

Sous contrat avec BMW depuis le 1er décembre 2023, le Turc a déjà testé la M1000RR à Portimao et Jerez. Le fait que Garrett Gerloff, meilleur pilote BMW cette saison, n'ait terminé qu'à une triste douzième place au championnat du monde n'a pas empêché Razgatlioglu de signer un contrat de deux ans avec le constructeur allemand.

"Nous devons nous améliorer", a sobrement jugé Toprak. "Pourquoi ai-je choisi BMW ? Parce que je veux à nouveau me battre avec Alvaro. Et peut-être avec Johnny, nous verrons bien. Maintenant, j'ai une moto avec plus de puissance moteur, je pense que nous allons gagner beaucoup de courses. Ce qui est très important, c'est que je puisse piloter la moto avec mon style, comme c'était le cas avec Yamaha".