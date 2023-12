Razgatlioglu: la BMW dovrebbe lavorare come la Yamaha

Il due volte campione del mondo Superbike Alvaro Bautista parla molto bene del suo rivale più duro delle ultime due stagioni, l'allora pilota Yamaha Toprak Razgatlioglu. Nonostante lo spagnolo abbia vinto 27 delle 36 gare disputate quest'anno, Toprak è riuscito a mantenere aperta la lotta per il titolo fino alla finale di Jerez. "Questo significa che ha fatto una prestazione eccezionale", è stato il verdetto della stella della Ducati.

Razgatlioglu è salito sul podio 33 volte: ha perso solo la seconda gara principale in Australia e in Repubblica Ceca (dove è caduto senza colpa) e la Superpole di Jerez, dove è arrivato quarto.

"All'inizio della stagione non ero molto forte, ma sono migliorato sempre di più", ha analizzato Toprak per SPEEDWEEK.com. "Alvaro è sempre molto forte, soprattutto all'inizio della gara - ha vinto molte gare. Sono stato comunque in grado di lottare con lui e sono molto contento di essere riuscito a mantenere il campionato aperto fino all'ultimo evento. Nel complesso, mi sono goduto l'anno, anche se il mio obiettivo è sempre quello di vincere. Sono arrivato secondo, ok. Ma tutti hanno potuto vedere che ho provato tutto, ogni fine settimana. Alcune battaglie sono state un po' dure, ma questo fa parte delle corse. Quest'anno ho imparato molto perché Alvaro era così forte. In alcune gare ho dovuto spingere al massimo, cosa che non facevo mai. Sono ancora giovane e imparo ogni giorno. La mia lezione più importante è stata quella di combattere contro un pilota forte su una moto molto veloce".

"Sono un po' triste che sia finita con la Yamaha, abbiamo avuto quattro anni fantastici", ha aggiunto il 27enne. "Abbiamo vinto molte gare e un campionato del mondo. Dopo due anni mi sono sentito a casa nel team, mi sono davvero divertito a stare insieme. La Yamaha era come una famiglia per me, anche se a volte ero un po' arrabbiato per alcune cose".

Il turco è sotto contratto con BMW dal 1° dicembre 2023 e ha già provato la M1000RR a Portimao e Jerez. Il fatto che Garrett Gerloff abbia chiuso il campionato del mondo con un misero dodicesimo posto come miglior pilota BMW in questa stagione non ha scoraggiato Razgatlioglu dal firmare un contratto biennale con la casa tedesca.

"Dobbiamo migliorare", è la sobria valutazione di Toprak. "Perché ho deciso di scegliere la BMW? Perché voglio lottare di nuovo con Alvaro. E forse con Johnny, vedremo. Ora che ho una moto con più potenza, credo che vinceremo molte gare. È molto importante che io possa guidare la moto con il mio stile, come è successo con la Yamaha".