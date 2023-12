Razgatlioglu: A BMW deve trabalhar como a Yamaha

Toprak Razgatlioglu é provavelmente o piloto mais ambicioso do Campeonato do Mundo de Superbike; até o segundo lugar o prejudica. No entanto, ele também sabe que não se pode tirar mais de uma mota do que aquilo que ela tem dentro dela.

O bicampeão mundial de Superbike Alvaro Bautista fala muito bem do seu rival mais difícil nas últimas duas épocas, o então piloto da Yamaha Toprak Razgatlioglu. Embora o espanhol tenha vencido 27 das 36 corridas deste ano, Toprak conseguiu manter a luta pelo título em aberto até à final em Jerez. "Isso significa que ele teve um desempenho excecional", foi o veredito da estrela da Ducati.

Razgatlioglu terminou no pódio 33 vezes: apenas falhou na segunda corrida principal na Austrália e na República Checa (onde caiu sem culpa própria) e na corrida Superpole em Jerez, onde terminou em quarto.

"Não estava muito forte no início da época, mas fui melhorando cada vez mais", analisou Toprak para o SPEEDWEEK.com. "O Álvaro é sempre muito forte, especialmente no início da corrida - ele ganhou muitas corridas. Mesmo assim, consegui lutar com ele e estou muito contente por ter conseguido manter o campeonato em aberto até à última prova. No geral, gostei do ano, apesar de o meu objetivo ser sempre ganhar. Acabei em segundo lugar, tudo bem. Mas todos puderam ver que tentei tudo, todos os fins-de-semana. Algumas das nossas batalhas foram um pouco duras, mas isso faz parte das corridas. Aprendi muito este ano porque o Álvaro era muito forte. Tive de ir até ao limite em algumas corridas, o que nunca costumava fazer. Ainda sou jovem e estou a aprender todos os dias. A minha maior lição foi como lutar contra um piloto forte numa moto muito rápida."

"Estou um pouco triste por ter acabado com a Yamaha, tivemos quatro anos fantásticos", acrescentou o piloto de 27 anos. "Ganhámos muitas corridas e um campeonato do mundo. Após dois anos, senti-me em casa na equipa, gostei muito do tempo que passámos juntos. A Yamaha era como uma família para mim, mesmo que por vezes estivesse um pouco zangado com algumas coisas."

O turco tem contrato com a BMW desde 1 de dezembro de 2023 e já testou a M1000RR em Portimão e Jerez. O facto de Garrett Gerloff ter terminado apenas em décimo segundo lugar no Campeonato do Mundo como o melhor piloto da BMW nesta temporada não impediu Razgatlioglu de assinar um contrato de dois anos com o fabricante alemão.

"Temos de melhorar", diz Toprak. "Porque é que me decidi pela BMW? Porque quero lutar com Álvaro novamente. E talvez com o Johnny, veremos. Agora que tenho uma mota com mais potência, acredito que vamos ganhar muitas corridas. É muito importante que eu possa pilotar a moto com o meu estilo, como foi o caso com a Yamaha."