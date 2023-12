Honda de Florian Alt: Cada décima cuesta 10.000 euros

A finales de octubre, el campeón alemán de Superbike Florian Alt debutó en el campeonato del mundo de producción en Jerez y terminó 19º, 18º y 22º. El piloto de 27 años era tan consciente como su equipo Holzhauer Honda de que sería difícil.



Aunque el equipo había construido una moto especial para el evento wildcard, técnicamente estaba muy lejos de las de los pilotos de fábrica.

"La moto era especial porque era híbrida", explicó el director del equipo, Jens Holzhauer, en una entrevista con SPEEDWEEK.com. "Tomamos la moto IDM como base, la equipamos con un depósito grande e instalamos una horquilla diferente con frenos diferentes. El resto era lo mismo que montamos en la IDM completa: Bastidor estándar, basculante estándar, bieletas y amortiguador. La electrónica era el kit que todo el mundo puede comprar, ya que está autorizado en la IDM. Sólo se instaló el sistema adicional para las señales de bandera, que exige Dorna. Había intentado comprar la electrónica Honda de Magneti-Marelli que se utiliza en el Campeonato del Mundo, pero no fue posible."

"Los demás eran dos segundos más rápidos que nosotros a velocidad de carrera", dijo Holzhauer. "Si alguien es técnicamente competente y puede juzgar eso correctamente, entonces hay que decir que la diferencia es muy pequeña. El truco está en reducir esos dos segundos. Para ello necesitas el resto de la electrónica y los demás componentes del chasis, como el otro basculante con diferente flexibilidad, etc. Dos segundos es fácil de decir, pero en el automovilismo es un mundo. Hay una regla empírica que dice que cada décima de segundo cuesta 10.000 euros en el último segundo. Habríamos rodado un poco más rápido si hubiéramos estado allí para las pruebas. Y lo que también nos ralentizó fue la caja de cambios de serie. No podíamos jugar con las relaciones de cambio, lo que significaba que los puntos de cambio no eran perfectos. Pero solo queríamos echar un vistazo y probarlo, y lo disfrutamos. Para nosotros ha sido un honor por nuestro trabajo en el IDM; hacía 13 años que ninguna Honda ganaba este campeonato".



En el Campeonato del Mundo de Superbike ha pasado aún más tiempo: desde que James Toseland ganó el título en 2007, el fabricante más grande no ha conseguido llegar a lo más alto.