Honda de Florian Alt : chaque dixième coûte 10 000

Fin octobre, le champion allemand de Superbike Florian Alt a fait ses débuts dans le championnat du monde proche de la série à Jerez et a terminé 19e, 18e et 22e. Le pilote de 27 ans était tout aussi conscient que son équipe Holzhauer Honda que la tâche serait difficile.



En effet, bien que l'équipe ait construit une moto spéciale pour l'utilisation de la wildcard, elle était techniquement très éloignée des courses d'usine.

"La moto était spéciale dans la mesure où elle était hermaphrodite", a expliqué le chef d'équipe Jens Holzhauer lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com. "Nous avons pris comme base la moto IDM, nous l'avons équipée d'un grand réservoir et nous avons monté une autre fourche avec d'autres freins. Le reste était identique à ce que nous avons fait pendant toute l'IDM : Cadre standard, bras oscillant standard, renvoi et amortisseur. L'électronique était le kit que tout le monde peut acheter, tel qu'il est autorisé en IDM. Seul le système supplémentaire pour les signaux de drapeau, exigé par Dorna, a été installé. J'avais essayé d'acheter l'électronique Honda de Magneti-Marelli utilisée en championnat du monde, mais cela n'a pas été possible".

"En vitesse de course, les autres étaient deux secondes plus rapides que nous", a retenu Holzhauer. "Si quelqu'un est techniquement compétent et peut l'évaluer correctement, alors il faut dire que la différence est trop petite. L'art consiste à combler ces deux secondes. Pour cela, tu as besoin de l'autre électronique et des autres composants du châssis, comme l'autre bras oscillant avec une autre flexibilité, etc. Deux secondes, c'est facile à dire, mais en sport automobile, c'est un monde. Il y a une règle générale qui dit que dans la dernière seconde, chaque dixième coûte 10.000 euros. Nous aurions roulé un peu plus vite si nous avions été là pour faire des essais. Et ce qui nous a aussi ralentis, c'est la boîte de vitesses de série. Nous n'avons pas pu jouer avec les rapports, ce qui fait que les points de changement de vitesse n'étaient pas parfaits. Mais nous voulions juste jeter un coup d'œil et nous en avons profité. Pour nous, c'était une récompense de notre travail en IDM, pendant 13 ans, aucune Honda n'avait gagné ce championnat".



En championnat du monde Superbike, cela fait encore plus longtemps : depuis le titre de James Toseland en 2007, le plus grand constructeur n'a plus réussi à se hisser au sommet.