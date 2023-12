La Honda di Florian Alt: ogni decimo costa 10.000 euro

Alla fine di ottobre, il campione tedesco di Superbike Florian Alt ha fatto il suo debutto nel campionato mondiale di produzione a Jerez, classificandosi 19°, 18° e 22°. Il 27enne era consapevole, come il suo team Holzhauer Honda, che sarebbe stato difficile.



Sebbene il team avesse costruito una moto speciale per l'evento wildcard, era tecnicamente molto lontana dalle moto di serie.

"La moto era speciale in quanto ibrida", ha spiegato il team principal Jens Holzhauer in un'intervista a SPEEDWEEK.com. "Abbiamo preso la moto IDM come base, l'abbiamo dotata di un grande serbatoio e abbiamo installato una forcella diversa con freni diversi. Il resto è rimasto invariato rispetto a come abbiamo guidato l'intera IDM: Telaio standard, forcellone standard, leveraggio e ammortizzatore standard. L'elettronica era il kit che tutti possono acquistare, in quanto autorizzato nell'IDM. È stato installato solo il sistema aggiuntivo per le bandiere, richiesto dalla Dorna. Avevo cercato di acquistare da Magneti-Marelli l'elettronica Honda utilizzata nel Campionato del Mondo, ma non è stato possibile".

"Gli altri erano due secondi più veloci di noi in gara", ha detto Holzhauer. "Se qualcuno è tecnicamente competente e può giudicarlo correttamente, allora si deve dire che la differenza è troppo piccola. Il trucco sta nel colmare quei due secondi. Per farlo, sono necessari l'elettronica e gli altri componenti del telaio, come l'altro forcellone con una flessibilità diversa, ecc. Due secondi sono facili da dire, ma nel motorsport sono un mondo a parte. Secondo una regola empirica, ogni decimo di secondo costa 10.000 euro nell'ultimo secondo. Avremmo guidato un po' più velocemente se fossimo stati lì per i test. Inoltre, ciò che ci ha rallentato è stato il cambio di serie. Non potevamo giocare con i rapporti di trasmissione e quindi i punti di cambiata non erano perfetti. Ma volevamo solo dare un'occhiata e un assaggio e ci siamo divertiti. Per noi è stato un onore per il nostro lavoro nell'IDM; nessuna Honda vinceva questo campionato da 13 anni".



Nel Campionato Mondiale Superbike sono passati ancora più anni: da quando James Toseland ha vinto il titolo nel 2007, il costruttore più grande non è più riuscito a raggiungere la vetta.