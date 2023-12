Honda de Florian Alt: cada décimo custa 10 000 euros

Devido ao facto de quase todos os campeonatos nacionais terem regras técnicas diferentes das do Campeonato do Mundo de Superbike, as entradas de wildcards são difíceis. O Diretor da Equipa Honda, Jens Holzhauer, explica o problema.

No final de outubro, o campeão alemão de Superbike, Florian Alt, fez a sua estreia no campeonato do mundo de produção em Jerez e terminou em 19º, 18º e 22º. O piloto de 27 anos estava tão ciente quanto a sua equipa Holzhauer Honda de que seria difícil.



Apesar de a equipa ter construído uma moto especial para o evento "wildcard", tecnicamente estava muito longe das motos de fábrica.

"A moto era especial por ser híbrida", explicou o Diretor da Equipa, Jens Holzhauer, numa entrevista ao SPEEDWEEK.com. "Pegámos na moto IDM como base, equipámo-la com um depósito grande e instalámos uma forquilha diferente com travões diferentes. O resto foi igual ao que fizemos com a IDM: Quadro standard, braço oscilante standard, ligação e amortecedor. A eletrónica era o kit que todos podem comprar, uma vez que está autorizado no IDM. Apenas o sistema adicional para os sinais de bandeira, que a Dorna exige, foi instalado. Tinha tentado comprar a eletrónica Honda da Magneti-Marelli utilizada no Campeonato do Mundo, mas não foi possível."

"Os outros foram dois segundos mais rápidos do que nós à velocidade de corrida", disse Holzhauer. "Se alguém é tecnicamente competente e consegue avaliar isso corretamente, então temos de dizer que a diferença é demasiado pequena. O truque é fechar esses dois segundos. Para isso, são necessários os outros componentes electrónicos e os outros componentes do chassis, como o outro braço oscilante com uma flexibilidade diferente, etc. Dois segundos é fácil de dizer, mas no desporto motorizado é um mundo de distância. Há uma regra geral que diz que cada décimo de segundo custa 10.000 euros no último segundo. Teríamos conduzido um pouco mais depressa se tivéssemos estado lá para os testes. E o que também nos atrasou foi a caixa de velocidades de série. Não podíamos brincar com as relações de caixa, o que significava que os pontos de mudança não eram perfeitos. Mas só queríamos dar uma vista de olhos e fazer uma prova e gostámos. Para nós, isto foi uma honra para o nosso trabalho no IDM; há 13 anos que nenhuma Honda ganhava este campeonato."



No Campeonato do Mundo de Superbike, a situação é ainda mais longa: desde que James Toseland conquistou o título em 2007, o maior construtor não conseguiu chegar ao topo.