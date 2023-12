Concours : Merchandise signée par Jonathan Rea

Sur SPEEDWEEK.com, les fans de course peuvent découvrir les principales nouveautés, les coulisses passionnantes et les meilleures analyses sur ce qui se passe dans le monde à plein régime sur deux, trois et quatre roues. Et gagner régulièrement des prix rares, précieux, pratiques, beaux, utiles ou attractifs.

Après neuf années passées chez Kawasaki, Jonathan Rea est passé chez Yamaha et disputera les championnats du monde 2024 et 2025 pour le constructeur aux trois diapasons dans son logo. Le Nord-Irlandais s'est immortalisé chez les Verts, remportant six titres mondiaux consécutifs à partir de 2015 et décrochant plus de 200 podiums.

En souvenir de ces performances exceptionnelles, SPEEDWEEK.com et le Kawasaki Racing Team mettent en jeu une chemise d'équipe taille M signée de la main de Rea et de son coéquipier de 2023 Alex Lowes, ainsi qu'une casquette de baseball signée par les deux. En outre, une visière de casque originale de Johnny Rea.

Pour gagner, il faut avoir quelques connaissances en sport automobile ; celui qui répondra correctement participera au tirage au sort. Le gagnant sera informé par e-mail ou par téléphone, nous souhaitons bonne chance à tous !



Participez au jeu-concours de SPEEDWEEK.com, la date limite de participation est le 7 janvier 2024.