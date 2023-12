Concorso: merchandising firmato da Jonathan Rea

Jonathan Rea è passato alla Yamaha per il Campionato Mondiale Superbike 2024, SPEEDWEEK.com mette in palio l'ultimo merchandising firmato Kawasaki del sei volte campione.

Dopo nove anni con la Kawasaki, Jonathan Rea è passato alla Yamaha e disputerà i Campionati del Mondo 2024 e 2025 per il costruttore con i tre diapason nel logo. Il nordirlandese si è reso immortale con la squadra verde, vincendo sei titoli mondiali di fila dal 2015 in poi e conquistando oltre 200 podi.

Per commemorare questi straordinari risultati, SPEEDWEEK.com e il Kawasaki Racing Team mettono in palio una maglietta della squadra in taglia M firmata da Rea e dal suo compagno di squadra 2023 Alex Lowes, oltre a un cappellino da baseball firmato da entrambi i piloti. Inoltre, una visiera originale di Johnny Rea.

Per vincere è necessaria un po' di conoscenza del motorsport; coloro che risponderanno correttamente parteciperanno all'estrazione del premio. Il vincitore sarà avvisato via e-mail o telefono, auguriamo a tutti buona fortuna!



Partecipate al concorso SPEEDWEEK.com, la data di chiusura delle iscrizioni è il 7 gennaio 2024.