Concurso: Produtos autografados por Jonathan Rea

Após nove anos com a Kawasaki, Jonathan Rea mudou para a Yamaha e vai disputar os Campeonatos do Mundo de 2024 e 2025 pelo fabricante com os três diapasões no seu logótipo. O irlandês do norte tornou-se imortal com a equipa verde, vencendo seis títulos consecutivos do Campeonato do Mundo a partir de 2015 e conquistando mais de 200 lugares no pódio.

Para comemorar estes feitos notáveis, a SPEEDWEEK.com e a Kawasaki Racing Team estão a oferecer uma camisola da equipa em tamanho M assinada por Rea e pelo seu companheiro de equipa de 2023, Alex Lowes, bem como um boné de basebol assinado por ambos os pilotos. E ainda uma viseira de capacete original de Johnny Rea.

