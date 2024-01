Alvaro Bautista parle de records : "Si j'arrête".

Alvaro Bautista a remporté deux titres consécutifs en championnat du monde de Superbike, cette année lors de la finale à Jerez, en remportant toutes les courses comme il se doit. Nombre de ses triomphes ont été obtenus de haute lutte face à l'intransigeant Toprak Razgatlioglu (Yamaha). Avec 27 fois la première place, la star Ducati a été le pilote le plus remarquable de la saison 2023, établissant ainsi un record.

Au total, le pilote de 39 ans a même remporté 59 victoires en cinq ans de championnat du monde Superbike, toutes avec Ducati. Avec sa victoire lors de la deuxième course à Portimao en 2023, Bautista a dépassé le détenteur du record précédent, le quadruple champion du monde Carl Fogarty, qui a remporté 55 victoires au cours de sa carrière avec des motos de Borgo Panigale. Bautista avait déjà dépassé le triple champion Troy Bayliss (52 victoires), derrière lequel il y a un grand écart avec Chaz Davies (28 victoires).

Il convient de noter que depuis 2019, le Championnat du monde Superbike propose la course Superpole, Bautista a donc une chance de plus par week-end de course d'accumuler les victoires que Fogarty ou Bayliss.

"Je suis le pilote Ducati qui a remporté le plus de victoires", constate Bautista. "Que ce soit en MotoGP ou en Superbike, aucun pilote Ducati n'a gagné plus de courses. J'ai donc déjà écrit l'histoire. Mais tout le monde sait que les victoires en championnat comptent plus que les victoires en course. Gagner des courses, c'est bien, mais gagner un titre, c'est tellement mieux. C'est pourquoi je suis si heureux, je me sens très bien sur ma Ducati. Je dis toujours que les records, c'est pour quand j'arrêterai. Je suis encore en train de suivre mon chemin et j'espère pouvoir ajouter d'autres succès".

Début mai 2023, Bautista a prolongé son contrat avec Ducati jusqu'à la fin de la saison 2024. A 39 ans, l'homme de Talavera de la Reina ne veut plus s'engager à long terme. Mais il sait que s'il remporte son troisième titre la saison prochaine, il égalera Troy Bayliss, le chouchou de Ducati. S'il poursuit ensuite sa carrière, Alvaro pourrait même rejoindre Carl Fogarty. Ce n'est pas impossible si l'on considère que Max Biaggi (Aprilia) avait déjà 41 ans lorsqu'il a remporté son deuxième titre en 2012.