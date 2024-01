Alvaro Bautista sui record: "Quando smetterò"

Alvaro Bautista ha conquistato due titoli di fila nel Campionato Mondiale Superbike, quest'anno nella finale di Jerez, con vittorie in tutte le gare. Molti dei suoi trionfi sono stati conquistati a fatica contro l'inflessibile Toprak Razgatlioglu (Yamaha). Con 27 primi posti, il fuoriclasse della Ducati è stato il pilota di spicco della stagione 2023, stabilendo nel contempo un record.

Nei suoi cinque anni nel Campionato Mondiale Superbike, il 39enne ha conquistato un totale di 59 vittorie, tutte con la Ducati. Con la vittoria nella seconda gara di Portimao nel 2023, Bautista ha superato il precedente detentore del record, il quattro volte campione del mondo Carl Fogarty, che ha ottenuto 55 vittorie in carriera con le moto di Borgo Panigale. Bautista si era già lasciato alle spalle il tre volte campione Troy Bayliss (52 vittorie), con un grande distacco da Chaz Davies (28 vittorie).

Va notato che la Superpole è stata introdotta nel Campionato Mondiale Superbike dal 2019, il che significa che Bautista ha una possibilità in più di raccogliere vittorie per ogni weekend di gara rispetto a Fogarty o Bayliss.

"Sono il pilota Ducati con il maggior numero di vittorie", ha detto Bautista. "Sia nel Campionato del Mondo MotoGP che in quello Superbike, nessun pilota Ducati ha vinto più gare. Quindi ho già fatto la storia. Ma tutti sanno che le vittorie in campionato contano più di quelle in gara. Le vittorie in gara sono belle, ma vincere un titolo è molto meglio. Ecco perché sono così felice, mi sento benissimo in sella alla mia Ducati. Dico sempre: i record sono qualcosa per quando mi fermerò. Sono ancora sulla buona strada e spero di poter aggiungere altri successi".

All'inizio di maggio 2023, Bautista ha prolungato il suo contratto con la Ducati fino alla fine della stagione 2024. A 39 anni, l'uomo di Talavera de la Reina non vuole più impegnarsi in un contratto a lungo termine. Ma sa che se vincerà il suo terzo titolo nella prossima stagione, sarà alla pari con il favorito della Ducati Troy Bayliss. Se continuerà la sua carriera, Alvaro potrebbe addirittura raggiungere Carl Fogarty. Non è impossibile, se si considera che Max Biaggi (Aprilia) aveva già 41 anni quando ha vinto il suo secondo titolo nel 2012.