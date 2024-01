Álvaro Bautista sobre os recordes: "Quando paro"

Com 59 vitórias, Alvaro Bautista é o piloto da Ducati mais bem sucedido na história do Campeonato do Mundo de Superbike. "O que realmente conta são os títulos", sublinha o bicampeão de Espanha.

Álvaro Bautista conquistou dois títulos consecutivos no Campeonato do Mundo de Superbikes, este ano na final em Jerez, com vitórias em todas as corridas. Muitos dos seus triunfos foram duramente conquistados contra o inflexível Toprak Razgatlioglu (Yamaha). Com 27 primeiros lugares, a estrela da Ducati foi o piloto de destaque da temporada de 2023, estabelecendo um recorde no processo.

Em seus cinco anos no Campeonato Mundial de Superbike, o piloto de 39 anos conquistou um total de 59 vitórias, todas com a Ducati. Com a sua vitória na segunda corrida em Portimão em 2023, Bautista ultrapassou o anterior detentor do recorde, o tetracampeão mundial Carl Fogarty, que alcançou 55 vitórias na sua carreira com as motos de Borgo Panigale. Bautista já tinha deixado para trás o tricampeão Troy Bayliss (52 vitórias), com uma grande diferença entre ele e Chaz Davies (28 vitórias).

De referir que a corrida de Superpole está em vigor no Campeonato do Mundo de Superbike desde 2019, o que significa que Bautista tem mais uma oportunidade de arrecadar vitórias por fim de semana de corrida do que era o caso de Fogarty ou Bayliss.

"Sou o piloto da Ducati com mais vitórias", disse Bautista. "Seja no Campeonato do Mundo de MotoGP ou de Superbike, nenhum piloto da Ducati ganhou mais corridas. Portanto, já fiz história. Mas toda a gente sabe que as vitórias no campeonato contam mais do que as vitórias nas corridas. As vitórias em corridas são boas, mas ganhar um título é muito melhor. É por isso que estou tão feliz, sinto-me ótimo na minha Ducati. Digo sempre: os recordes são algo para quando eu parar. Ainda estou no meu caminho e espero poder somar mais sucessos".

No início de maio de 2023, Bautista prolongou o seu contrato com a Ducati até ao final da época de 2024. Aos 39 anos, o homem de Talavera de la Reina já não quer comprometer-se com um contrato a longo prazo. Mas ele sabe que se ganhar o seu terceiro título na próxima temporada, ele se igualará ao favorito da Ducati, Troy Bayliss. Se continuar a sua carreira depois, Álvaro pode mesmo alcançar Carl Fogarty. Isto não é impossível se tivermos em conta que Max Biaggi (Aprilia) já tinha 41 anos quando ganhou o seu segundo título em 2012.