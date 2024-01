Scott Redding se pregunta: ¿Está subestimando a Toprak?

Los puntos fuertes más destacados de Toprak Razgatlioglu, ganador de 39 carreras y Campeón del Mundo en 2021, son las maniobras de frenada ultrarrápidas y las entradas en curva sin concesiones.



Sin embargo, los anteriores pilotos de BMW consideran la entrada en curva como uno de los puntos débiles de la M1000RR. Por eso, aficionados y expertos se preguntan: ¿Es Razgatlioglu la pieza que falta en el puzzle que llevará a BMW al éxito en el Campeonato del Mundo de Superbike? ¿O está perdiendo el turco su mayor fortaleza sobre la M1000RR?

"Toprak tiene algo que le diferencia de todos los demás", dijo a SPEEDWEEK.com Scott Redding, uno de los cuatro pilotos oficiales de BMW junto a Razgatlioglu, Michael van der Mark y Garrett Gerloff en la próxima temporada. "Imitarle es muy difícil. Hasta ahora no he encontrado a nadie que pilote como él. La BMW frena bien, pero no le gusta que la rueda trasera se levante del suelo al frenar. Es entonces cuando empieza el problema. Porque entonces las posibilidades son 50:50 lo que pasa cuando vuelve a bajar. Pero tal vez su talento en los frenos es aún mayor de lo que creo y de alguna manera va a llegar a controlarlo. Si ese es el caso, bien. Quizá pueda guiarnos en una dirección que nos ayude. Ha pilotado otras motos que requieren un estilo de conducción diferente, así que nos aportará mucho. Tanto si le funciona como si no, seguro que tendremos esa información. La necesitamos".

En su segundo día de pruebas en Portimao, Toprak experimentó lo que Redding había descrito sobre la fase de frenado y se cayó.



"Tuve un extraño accidente en la curva 5", dijo el novato de BMW. "Intenté frenar fuerte, la rueda trasera subió, bajó y luego empezó a derrapar mucho. Caí sobre mi lado izquierdo, no fue un gran accidente. Después seguí pilotando para asegurarme de que entendía la moto". Después de cuatro años en azul, la BMW es muy diferente, estoy empezando a adaptarme. Tenía la sensación de que la parte delantera era mucho mejor que antes".

Ahora hay toda una serie de fotos de Razgatlioglu sobre la BMW, que no sugieren que tenga problemas con la rueda trasera que se levanta del asfalto al frenar en las curvas.