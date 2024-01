Scott Redding s'interroge : sous-estime-t-il Toprak ?

Les points forts de Toprak Razgatlioglu, 39 fois vainqueur de courses et champion du monde 2021, sont les freinages ultra-rapides et les entrées de virage sans compromis.



Or, les pilotes BMW actuels comptent l'entrée en virage parmi les points faibles de la M1000RR. C'est pourquoi les fans et les experts s'interrogent : Razgatlioglu est-il la pièce manquante du puzzle qui mènera BMW au succès dans le championnat du monde de Superbike ? Ou bien le Turc perd-il sa plus grande force sur la M1000RR ?

"Toprak a quelque chose qui le distingue de tous les autres", a déclaré Scott Redding à SPEEDWEEK.com, l'un des quatre pilotes d'usine BMW de la saison prochaine avec Razgatlioglu, Michael van der Mark et Garrett Gerloff. "L'imiter est très difficile. Jusqu'à présent, je n'ai trouvé personne qui pilote comme lui. La BMW est bonne sur les freins, mais elle n'aime pas que la roue arrière se décolle du sol lors du freinage. C'est là que les problèmes commencent. Parce qu'il y a alors une chance sur deux de savoir ce qui se passe quand elle redescend. Mais peut-être que son talent sur les freins est encore plus grand que je ne le pense et qu'il parviendra à le maîtriser. Si c'est le cas, tant mieux. Peut-être qu'il pourra nous guider dans une direction qui nous aidera. Il a conduit d'autres motos pour lesquelles il faut un style de conduite différent, il nous apportera donc des choses. Que cela fonctionne pour lui ou non, nous aurons de toute façon ces informations. Nous en avons besoin".

Lors de sa deuxième journée d'essais à Portimao, Toprak a vécu ce que Redding avait décrit à propos de la phase de freinage et a chuté.



"J'ai eu un accident étrange au virage 5", a déclaré le pilote BMW novice. "J'ai essayé de freiner fort, la roue arrière est montée, est descendue et a ensuite commencé à glisser fortement. Je suis tombé sur le côté gauche, ce n'était pas un gros accident. J'ai ensuite continué à rouler pour m'assurer que je comprenais la moto. Après quatre ans en bleu, la BMW est très différente, je commence à m'adapter. J'ai eu l'impression que l'avant était bien meilleur qu'avant".

Entre-temps, il existe toute une série de photos de Razgatlioglu sur la BMW qui ne laissent pas supposer qu'il a un problème lorsque la roue arrière se décolle de l'asphalte lors des freinages en virage.