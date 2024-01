Scott Redding si chiede: sta sottovalutando Toprak?

I punti di forza del 39 volte vincitore della gara e Campione del Mondo 2021 Toprak Razgatlioglu sono le manovre di frenata ultra-tardive e gli inserimenti in curva senza compromessi.



Tuttavia, i precedenti piloti BMW considerano l'ingresso in curva come uno dei punti deboli della M1000RR. Per questo motivo, sia i fan che gli esperti si chiedono se Razgatlioglu sia in grado di fare un buon lavoro: Razgatlioglu è il pezzo mancante del puzzle che porterà BMW al successo nel Campionato Mondiale Superbike? Oppure il turco sta perdendo la sua più grande forza sulla M1000RR?

"Toprak ha qualcosa che lo distingue da tutti gli altri", ha detto a SPEEDWEEK.com Scott Redding, uno dei quattro piloti ufficiali BMW che affiancheranno Razgatlioglu, Michael van der Mark e Garrett Gerloff nella prossima stagione. "Imitarlo è molto difficile. Finora non ho trovato nessuno che guidasse come lui. La BMW è buona in frenata, ma non le piace quando la ruota posteriore si solleva da terra in frenata. È allora che inizia il problema. Perché a quel punto le probabilità di successo sono 50:50 quando torna a terra. Ma forse il suo talento in frenata è ancora più grande di quanto penso e in qualche modo riuscirà a risolvere il problema. Se è così, bene. Forse può guidarci in una direzione che ci aiuterà. Ha guidato altre moto che richiedono uno stile di guida diverso, quindi ci porterà molto. Che sia un bene per lui o meno, avremo sicuramente queste informazioni. Ne abbiamo bisogno".

Nel secondo giorno di test a Portimao, Toprak ha sperimentato ciò che Redding aveva descritto a proposito della fase di frenata ed è caduto.



"Ho avuto uno strano incidente alla curva 5", ha detto il rookie della BMW. "Ho cercato di frenare forte, la ruota posteriore si è alzata, è andata giù e poi ha iniziato a scivolare molto. Sono caduto sul fianco sinistro, non è stato un grosso incidente. Poi ho continuato a guidare per essere sicuro di capire la moto". Dopo quattro anni in blu, la BMW è molto diversa, sto iniziando ad adattarmi. Ho avuto la sensazione che l'anteriore fosse molto meglio di prima".

Ora ci sono tutta una serie di foto di Razgatlioglu sulla BMW, che non suggeriscono che abbia un problema con la ruota posteriore che si solleva dall'asfalto in frenata in curva.