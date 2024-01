Scott Redding interroga-se: estará ele a subestimar Toprak?

Será Toprak Razgatlioglu a peça que falta no puzzle que levará a BMW ao sucesso no Campeonato do Mundo de Superbike? Ou estará o turco a perder a sua maior força na M1000RR? Scott Redding também se está a colocar estas questões.

Os pontos fortes de Toprak Razgatlioglu, 39 vezes vencedor de corridas e Campeão do Mundo de 2021, são as manobras de travagem ultra-rápidas e as entradas de curva intransigentes.



No entanto, os pilotos anteriores da BMW consideram a entrada em curva como um dos pontos fracos do M1000RR. É por isso que tanto os fãs como os especialistas estão a perguntar-se: Será Razgatlioglu a peça que falta no puzzle que levará a BMW ao sucesso no Campeonato do Mundo de Superbike? Ou estará o turco a perder a sua maior força na M1000RR?

"Toprak tem algo que o distingue de todos os outros", disse Scott Redding, um dos quatro pilotos de fábrica da BMW ao lado de Razgatlioglu, Michael van der Mark e Garrett Gerloff na próxima temporada, à SPEEDWEEK.com. "Imitá-lo é muito difícil. Até agora não encontrei ninguém que ande como ele. O BMW é bom nos travões, mas não gosta quando a roda traseira levanta do chão durante a travagem. É aí que começa o problema. Porque depois as hipóteses são de 50:50 do que acontece quando ela volta para baixo. Mas talvez o talento dele para os travões seja ainda maior do que eu penso e ele consiga lidar com isso de alguma forma. Se for esse o caso, ótimo. Talvez ele nos possa guiar numa direção que nos ajude. Ele já conduziu outras motos que requerem um estilo de condução diferente, por isso vai trazer-nos muito. Quer isso resulte para ele ou não, vamos ter essa informação. Precisamos disso".

No segundo dia de testes em Portimão, Toprak sentiu o que Redding tinha descrito sobre a fase de travagem e caiu.



"Tive um acidente estranho na curva 5", disse o estreante da BMW. "Tentei travar a fundo, a roda traseira subiu, desceu e depois começou a deslizar muito. Caí do meu lado esquerdo, não foi um grande acidente. Depois disso, continuei a andar para me certificar de que percebia a mota. Depois de quatro anos na azul, a BMW é muito diferente, estou a começar a adaptar-me. Tive a sensação de que a frente estava muito melhor do que antes".

Há agora uma série de fotos de Razgatlioglu na BMW, que não sugerem que ele tenha um problema com a roda traseira que levanta do asfalto quando trava nas curvas.