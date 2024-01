"Turning" de la moto : une explication facile à comprendre

Presque tous les pilotes de course sur circuit se plaignent du manque de "turning" de leur moto. Marc Bongers, chef de course chez BMW, explique comment aborder ce problème d'un point de vue technique.

Lors des week-ends de course sur circuit, nous entendons deux plaintes permanentes comme un disque rayé, quelle que soit la catégorie : "pas d'adhérence" et "pas assez de turning".



Le turning désigne la phase de roulis dans un virage. C'est-à-dire le moment où le pilote a complètement relâché le frein, mais n'est pas encore sur l'accélérateur.

"Cette phase est très courte", a expliqué Marc Bongers, directeur de BMW Motorsport, lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com. "Mais si la moto tourne plus facilement, alors tu peux la redresser plus tôt. Nous parlons d'un demi-mètre et de fractions de secondes. Nous devons faire le maximum dans chaque domaine. Si la rotation naturelle de la moto en phase de roulage n'est pas aussi bonne, alors tu dois rester plus longtemps sur l'angle et commencer à accélérer. Si la moto tourne mieux, tu peux la redresser plus tôt et mieux accélérer parce que tu es plus tôt sur la partie saturée du pneu".

Les ingénieurs tentent de faciliter le virage du pilote en modifiant le châssis et le bras oscillant. "Pour un châssis, on parle de rigidité longitudinale, latérale et de torsion", explique Bongers. "Ce que tu représentes est toujours un compromis. Si tu gagnes un peu de turning, tu peux perdre en précision ou en performance sur les freins".

Comme les problèmes de manque d'adhérence de la roue arrière en phase d'accélération et de trop faible turning n'ont pas pu être résolus de manière satisfaisante ces dernières années, BMW a régulièrement apporté de nouveaux modèles d'homologation, la dernière fois pour la saison 2023. En tant qu'"équipe de super-concession", le constructeur allemand peut à nouveau procéder à des adaptations du châssis cette année.

Le championnat du monde 2024 débutera le dernier week-end de février à Phillip Island, dans le sud de l'Australie. Avant cela, six jours d'essais sont encore prévus pour le quatuor BMW composé de Toprak Razgatlioglu, Michael van der Mark, Scott Redding et Garrett Gerloff : Les 24 et 25 janvier à Jerez, les 29 et 30 janvier à Portimao et les 19 et 20 février à Phillip Island.