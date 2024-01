"Girare" la moto: spiegato in modo semplice e comprensibile

Ci sono due lamentele costanti che sentiamo come un disco rotto nei weekend di gara sul circuito, indipendentemente dalla categoria: "non c'è aderenza" e "si gira troppo poco".



La sterzata è la fase di rollio di una curva. In altre parole, il momento in cui il pilota ha rilasciato completamente i freni ma non ha ancora premuto l'acceleratore.

"Questa fase è molto breve", ha spiegato il direttore di BMW Motorsport Marc Bongers in un'intervista a SPEEDWEEK.com. "Ma se la moto è più facile da girare, allora è possibile metterla in piedi prima. Stiamo parlando di mezzo metro e di frazioni di secondo. Dobbiamo ottenere il massimo da ogni area. Se la rotazione naturale della moto nella fase di rollio non è così buona, allora bisogna guidare con un angolo di piega più lungo e poi accelerare. Se la moto gira meglio, si riesce a metterla in piedi prima e ad accelerare meglio perché si sfrutta prima tutta la parte del pneumatico".

Gli ingegneri cercano di facilitare le curve al pilota modificando il telaio e il forcellone. "Con il telaio si parla di rigidità longitudinale, laterale e torsionale", dice Bongers. "Ciò che si rappresenta è sempre un compromesso. Se si guadagna un po' di sterzata, si può perdere in precisione o prestazioni in frenata".

Poiché negli ultimi anni non è stato possibile risolvere in modo soddisfacente i problemi legati alla mancanza di aderenza della ruota posteriore in accelerazione e all'insufficiente capacità di sterzata, BMW ha ripetutamente presentato nuovi modelli omologati, l'ultimo dei quali per la stagione 2023. In qualità di "team superconcessionario", anche quest'anno il costruttore tedesco è autorizzato ad apportare modifiche al telaio.

Il Campionato del Mondo 2024 inizierà l'ultimo fine settimana di febbraio a Phillip Island, nell'Australia meridionale. Prima di allora, il quartetto BMW composto da Toprak Razgatlioglu, Michael van der Mark, Scott Redding e Garrett Gerloff ha in programma altri sei giorni di test: Il 24/25 gennaio a Jerez, il 29/30 gennaio a Portimao e il 19/20 febbraio a Phillip Island.