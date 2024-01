"Virar" a mota: explicado de uma forma fácil de entender

Há duas queixas constantes que ouvimos como um disco riscado nos fins-de-semana de corrida no circuito, independentemente da categoria: "falta de aderência" e "poucas curvas".



A viragem é a fase de rolamento numa curva. Por outras palavras, o momento em que o condutor soltou completamente os travões, mas ainda não pisou o acelerador.

"Esta fase é muito curta", explicou o Diretor da BMW Motorsport, Marc Bongers, numa entrevista à SPEEDWEEK.com. "Mas se a mota for mais fácil de virar, então é possível pô-la na vertical mais cedo. Estamos a falar de meio metro e fracções de segundo. Temos de tirar o máximo partido de todas as áreas. Se a viragem natural da mota na fase de rolamento não for tão boa, então temos de conduzir num ângulo de inclinação durante mais tempo e depois também acelerar. Se a moto virar melhor, podemos pô-la na vertical mais cedo e acelerar melhor porque estamos a usar a parte completa do pneu mais cedo."

Os engenheiros tentam tornar as curvas mais fáceis para o piloto modificando o quadro e o braço oscilante. "Com um chassis, estamos a falar de rigidez longitudinal, lateral e de torção", diz Bongers. "O que representas é sempre um compromisso. Se ganharmos um pouco em curva, podemos perder precisão ou desempenho nos travões."

Como os problemas com a falta de aderência na roda traseira durante a aceleração e as curvas insuficientes nos últimos anos não puderam ser resolvidos de forma satisfatória, a BMW lançou repetidamente novos modelos de homologação, mais recentemente para a temporada de 2023. Como uma "equipe de super concessão", o fabricante alemão está mais uma vez autorizado a fazer ajustes no chassi este ano.

O Campeonato do Mundo de 2024 começa no último fim de semana de fevereiro em Phillip Island, no Sul da Austrália. Antes disso, o quarteto da BMW formado por Toprak Razgatlioglu, Michael van der Mark, Scott Redding e Garrett Gerloff tem mais seis dias de testes agendados: A 24/25 de janeiro em Jerez, a 29/30 de janeiro em Portimão e a 19/20 de fevereiro em Phillip Island.