Johnny Rea (36) no quiere acabar como Valentino Rossi

Jonathan Rea ostenta los tres récords más importantes del Campeonato del Mundo de Superbike, fundado en 1988: el mayor número de títulos (6), el mayor número de victorias (119) y el mayor número de podios (263). Desde 2009, su primera temporada en el campeonato basado en la producción, ¡ha ganado al menos una carrera cada año!

De 2015 a 2020, la combinación de Rea y la Kawasaki ZX-10R era difícil de batir, pero después de seis triunfos consecutivos en el campeonato del mundo, terminó segundo, tercero y tercero en la general en los años siguientes: el dominio de los verdes había terminado.

Sin las condiciones mixtas de finales de julio en la primera carrera en Most, Rea habría terminado el Campeonato del Mundo de 2023 sin una victoria - su cambio de Kawasaki a Yamaha ya se había decidido para entonces.

El norirlandés cumplirá 37 años el 2 de febrero, y sólo el campeón del mundo Álvaro Bautista tiene dos años más que él en la categoría de SBK.

Rea y Bautista demuestran que, hasta cierto punto, la edad es sólo un número. Ambos siguen en plena forma y motivados hasta la punta de los dedos de los pies. Cuando Rea probó la Yamaha por primera vez a finales de octubre, tenía una sonrisa permanente en la cara. Después de unos años tediosos con la Kawasaki, el pluricampeón cree que está en mejor posición con la moto azul. Su cálculo: Si Bautista gana por delante de Toprak Razgatlioglu y de él, y se hace con la R1 del turco, subirá automáticamente una posición.

Si Rea tiene material competitivo, pilota al más alto nivel, sus habilidades siguen siendo sobresalientes.

Así es como se ve a sí mismo. "No voy a retirarme mientras sea competitivo y me divierta", recalca Johnny a SPEEDWEEK.com. "Todavía no he pensado en retirarme y estoy deseando que llegue mi momento con Yamaha".

Muchos campeones han desaprovechado el momento adecuado para retirarse, Valentino Rossi es uno de ellos. La estrella de MotoGP puso fin a su carrera en 2021, a los 42 años, sin apenas rastro de su antigua divinidad.

"No digo que este vaya a ser mi último contrato", dijo Rea sobre su acuerdo con Yamaha. "Pero no quiero estar aquí dentro de cinco años. Llevo en este paddock desde que tenía 21 años. Me incorporé al Campeonato del Mundo de Superbike en 2009. Si sigo aquí a los 40, que alguien me diga que deje sitio a las jóvenes promesas. Hay muchos pilotos rápidos en camino. Cuando llegue el momento de marcharme, llegará".