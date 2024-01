Johnny Rea (36 ans) ne veut pas finir comme Valentino Rossi

Depuis 2014, Jonathan Rea a terminé chaque année dans le top 3 du championnat du monde de Superbike et a été sacré champion à six reprises. Le passage chez Yamaha a insufflé une nouvelle motivation à celui qui aura bientôt 37 ans.

Jonathan Rea détient les trois principaux records du championnat du monde Superbike, créé en 1988 : le plus grand nombre de titres (6), le plus grand nombre de victoires (119) et le plus grand nombre de podiums (263). Depuis 2009, sa première saison dans ce championnat proche de la série, il a gagné au moins une course chaque année !

De 2015 à 2020, la combinaison Rea et Kawasaki ZX-10R a été difficile à battre. Après six triomphes consécutifs en championnat du monde, les années suivantes ont été marquées par les 2e, 3e et 3e places au classement général - la domination des Verts était terminée.

Sans les conditions mixtes fin juillet lors de la première course à Most, Rea aurait terminé le championnat du monde 2023 sans avoir remporté la moindre victoire - son passage de Kawasaki à Yamaha était alors déjà décidé.

Le 2 février, le Nord-Irlandais aura 37 ans. Dans le peloton SBK, seul le champion du monde Alvaro Bautista est plus âgé, de deux bonnes années.

Rea et Bautista prouvent que l'âge n'est qu'un chiffre jusqu'à un certain point. Tous deux sont toujours en pleine forme et motivés jusqu'au bout des ongles. Lorsque Rea a testé la Yamaha pour la première fois fin octobre, il avait un sourire permanent sur le visage. Après des années laborieuses avec la Kawasaki, le multi-champion s'attend à de meilleures conditions avec les bleues. Son calcul : si Bautista gagne devant Toprak Razgatlioglu et lui, et qu'il prend la R1 du Turc, il gagnera automatiquement une position.

Si Rea a du matériel compétitif, il roule au plus haut niveau - ses capacités sont toujours exceptionnelles.

C'est ainsi qu'il s'évalue lui-même. "Je ne vais pas me retirer tant que je suis compétitif et que je m'amuse", a souligné Johnny à SPEEDWEEK.com. "Je n'ai pas encore pensé à prendre ma retraite et je me réjouis de passer du temps avec Yamaha".

De nombreux champions ont manqué le bon moment pour prendre leur retraite, Valentino Rossi est l'un d'entre eux. La star du MotoGP a mis fin à sa carrière en 2021, à l'âge de 42 ans, et il n'y avait plus grand-chose à voir récemment de sa divinité d'antan.

"Je ne dis pas que ce sera mon dernier contrat", déclare Rea à propos de son accord avec Yamaha. "Mais dans cinq ans, je ne veux plus être ici. Je suis dans ce paddock depuis que j'ai 21 ans. En 2009, je suis entré dans le championnat du monde Superbike. Si je suis encore là à 40 ans, qu'on me dise de laisser la place à de jeunes pilotes en devenir. Il y a beaucoup de pilotes rapides qui prennent la relève. Si le moment de partir arrive, il arrivera".