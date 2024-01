Johnny Rea (36) non vuole finire come Valentino Rossi

Jonathan Rea detiene i tre record più importanti del Campionato Mondiale Superbike, fondato nel 1988: il maggior numero di titoli (6), il maggior numero di vittorie (119) e il maggior numero di podi (263). Dal 2009, la sua prima stagione nel campionato di serie, ha vinto almeno una gara ogni anno!

Dal 2015 al 2020, la combinazione tra Rea e la Kawasaki ZX-10R è stata difficile da battere, ma dopo sei trionfi consecutivi nel campionato del mondo, negli anni successivi è arrivato secondo, terzo e terzo in classifica generale: il dominio del verde era finito.

Senza le condizioni miste di fine luglio nella prima gara a Most, Rea avrebbe concluso il campionato del mondo 2023 senza una vittoria - il suo passaggio dalla Kawasaki alla Yamaha era già stato deciso a quel punto.

Il nordirlandese compie 37 anni il 2 febbraio, con il solo campione del mondo Alvaro Bautista di ben due anni più anziano tra i piloti della SBK.

Rea e Bautista dimostrano che, in una certa misura, l'età è solo un numero. Entrambi sono ancora in forma e motivati fino alla punta dei piedi. Quando Rea ha provato la Yamaha per la prima volta alla fine di ottobre, aveva un sorriso permanente sul volto. Dopo alcuni anni noiosi con la Kawasaki, il pluricampione ritiene di essere in una posizione migliore con la moto blu. Il suo calcolo: se Bautista vincerà davanti a Toprak Razgatlioglu e a lui, e prenderà il posto del turco sulla R1, allora salirà automaticamente di una posizione.

Se Rea ha materiale competitivo, guida al massimo livello - le sue capacità sono ancora eccezionali.

Questo è anche il suo modo di vedere se stesso. "Non ho intenzione di ritirarmi finché sarò competitivo e mi divertirò", ha sottolineato Johnny a SPEEDWEEK.com. "Non ho ancora pensato al ritiro e non vedo l'ora di passare il mio tempo con la Yamaha".

Molti campioni hanno perso il momento giusto per ritirarsi, Valentino Rossi è uno di questi. Il fuoriclasse della MotoGP ha chiuso la sua carriera nel 2021 all'età di 42 anni, con pochi segni della sua antica divinità.

"Non dico che questo sarà il mio ultimo contratto", ha detto Rea a proposito del suo accordo con la Yamaha. "Ma non voglio essere qui tra cinque anni. Sono in questo paddock da quando avevo 21 anni. Sono entrato nel campionato mondiale Superbike nel 2009. Se a 40 anni sarò ancora qui, qualcuno mi dica di fare spazio ai giovani emergenti. Ci sono molti piloti veloci in arrivo. Quando arriverà il momento di andarsene, arriverà".