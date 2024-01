Johnny Rea (36) não quer acabar como Valentino Rossi

Jonathan Rea detém os três recordes mais importantes do Campeonato do Mundo de Superbike, fundado em 1988: o maior número de títulos (6), o maior número de vitórias (119) e o maior número de subidas ao pódio (263). Desde 2009, a sua primeira época no campeonato de produção, ganhou pelo menos uma corrida todos os anos!

De 2015 a 2020, a combinação de Rea e a Kawasaki ZX-10R foi difícil de bater, mas depois de seis triunfos consecutivos no campeonato do mundo, terminou em segundo, terceiro e terceiro na geral nos anos seguintes - o domínio do Green terminou.

Sem as condições mistas no final de julho na primeira corrida em Most, Rea teria terminado o Campeonato do Mundo de 2023 sem uma vitória - a sua mudança da Kawasaki para a Yamaha já tinha sido decidida nessa altura.

O irlandês do norte faz 37 anos a 2 de fevereiro, sendo que apenas o campeão do mundo Álvaro Bautista é dois anos mais velho no campo das SBK.

Rea e Bautista provam que, até certo ponto, a idade é apenas um número. Ambos ainda estão em grande forma e motivados até às pontas dos pés. Quando Rea testou a Yamaha pela primeira vez no final de outubro, tinha um sorriso permanente no rosto. Depois de alguns anos tediosos com a Kawasaki, o multi-campeão acredita que está numa posição melhor com a moto azul. O seu cálculo: se Bautista ganhar à frente de Toprak Razgatlioglu e dele, e ele assumir o comando da R1 do turco, então ele vai automaticamente subir uma posição.

Se Rea tiver material competitivo, ele corre ao mais alto nível - as suas capacidades continuam a ser excelentes.

É também assim que ele se vê a si próprio. "Não me vou reformar enquanto for competitivo e me divertir," sublinhou Johnny ao SPEEDWEEK.com. "Ainda não pensei em reformar-me e estou ansioso pelo meu tempo com a Yamaha."

Muitos campeões perderam a altura certa para se reformarem, Valentino Rossi é um deles. A estrela do MotoGP terminou a sua carreira em 2021, aos 42 anos, com poucos sinais da sua antiga divindade.

"Não estou a dizer que este será o meu último contrato", disse Rea sobre o seu acordo com a Yamaha. "Mas eu não quero estar aqui daqui a cinco anos. Estou neste paddock desde os 21 anos. Entrei para o Campeonato do Mundo de Superbike em 2009. Se ainda cá estiver aos 40 anos, alguém me diga para dar lugar a jovens pilotos em ascensão. Há muitos pilotos rápidos a aparecer. Quando chegar a altura de me ir embora, vai chegar".