Philipp Öttl: Primer día de entrenamientos con una Yamaha R1

Tras dos años en el equipo Ducati Go Eleven, Philipp Öttl se pasó al equipo Yamaha GMT94 después de la temporada 2023 y disputará el Campeonato del Mundo de Superbike 2024 con una R1.

El bávaro tendrá que ser paciente hasta el primer test con la versión de carreras: Öttl rodará en Jerez el 24/25 de enero y en Portimao el 29/30 de enero. A continuación, el material volará a Australia, donde todos los pilotos de SBK probarán en el circuito del Gran Premio de Phillip Island los días 19 y 20 de febrero, antes de que se inaugure allí la temporada 2024 el fin de semana siguiente.

Para recoger impresiones con antelación, Yamaha preparó una moto de entrenamiento para Öttl, que rodó en Valencia del 3 al 9 de enero. "Hasta ahora ha ido bastante bien", declaró el piloto de 27 años a SPEEDWEEK.com tras su debut el miércoles. "No ha ido mal, he podido acostumbrarme un poco a la moto, se conduce bien. No tiene mucha potencia en la versión de serie, pero se mueve bien en la gama baja de revoluciones. Es difícil compararla con la moto del campeonato del mundo porque todo es diferente en la moto de entrenamiento. Pero las características básicas son probablemente similares. Me siento cómodo y no he ido lento el primer día, hace mucho que no me subo a la moto. Me prepararé bien y soy bastante optimista".



El equipo GMT94 Yamaha había decidido no participar en los tests de invierno inmediatamente después del final de la temporada 2023.